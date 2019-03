Xiaomi annuncia il Redmi 7

Luca Colantuoni,

Come preannunciato qualche giorno fa, Xiaomi ha svelato in Cina il nuovo Redmi 7. Lo smartphone potrebbe essere definito come la versione economica del Redmi Note 7, visto che possiede un design simile. Le specifiche sono tuttavia inferiori, così come il prezzo di vendita. Il dispositivo arriverà sicuramente in Italia, considerato che nel nostro paese si può acquistare il Redmi 6.

Il Redmi 7 ha uno schermo da 6,26 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Nella parte superiore c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. La cover, probabilmente in vetro, ha una finitura a gradienti (sfumature cromatiche) e un rivestimento P2i idrorepellente che permette alle gocce d’acqua (o altri liquidi) di scivolare sulla superficie. Grazie alla leggera curvatura dei lati è possibile impugnare lo smartphone in maniera più salda.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 632, affiancato da 2/3/4 GB di RAM e 16/32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel. La fotocamera principale ha un obiettivo con apertura f/2.2, flash LED e autofocus a rilevamento di fase (PDAF). La fotocamera secondaria può essere sfruttata per applicare l’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali sul retro, l’emettitore ad infrarossi e la porta micro USB. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e offre un’autonomia fino a due giorni, grazie alla gestione intelligente dei consumi della MIUI 10, la nota interfaccia di Xiaomi per Android 9 Pie.

Il Redmi 7 sarà disponibile dal 26 marzo in tre colorazioni: nero, rosso e blu. I prezzi sono 699 yuan (2GB+16GB), 799 yuan (3GB+32GB) e 999 yuan (4GB+64GB).