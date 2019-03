Marco Grigis,

Altra giornata di novità per Apple, dopo il lancio ieri dei nuovi iPad Air e iPad Mini. La società di Cupertino ha infatti deciso di aggiornare la linea iMac, includendo processori più performanti e nuove opzioni grafiche Radeon Pro Vega, per garantire il massimo della velocità anche gli utenti consumer. L’upgrade odierno degli all-in-one, inoltre, conferma come l’evento del 25 marzo sarà esclusivamente incentrato sui servizi.

I nuovi iMac, nelle configurazioni da 21.5 a 27 pollici, mantengono il medesimo design delle generazioni precedenti, ottenendo importanti upgrade sul fronte delle componenti hardware. Secondo quanto specificato da Apple, infatti, questi modelli risultano del 60% più veloci rispetto agli esemplari già disponibili sul mercato, per delle prestazioni sempre al top.

Le novità riguardano innanzitutto i processori, con l’inclusione degli ultimi chip Intel Core di ottava e nona generazione. Il modello da 21.5 pollici ottiene un processore Core i7 di ottava generazione da 3.2 GHz con Turbo Boost fino a 4.6 GHz, mentre l’edizione da 27 pollici vede un chip Core i9 di nona generazione da 3.6 GHz, con Turbo Boost fino a 5.0 GHz.

Non è però tutto poiché, come già accaduto per la linea dei MacBook Pro, anche gli iMac vengono promossi alle nuove schede grafiche Radeon Pro Vega, con le opzioni Vega 20 per i 21.5 pollici e Vega 48 per i 27. Le prestazioni grafiche sono dell’80% più generose rispetto alle precedenti generazioni, mentre vi sono novità anche sul fronte della memoria, con l’inclusione di RAM DDR4 da 2.666 MHz, con la possibilità di raggiungere i 32 GB totali anche con l’esemplare di iMac dallo schermo più piccolo.

Tom Boger, Senior Director del Mac Product Marketing di Apple, ha così commentato il lancio odierno:

I clienti ameranno il grande salto nelle performance di iMac. Con processori fino a 8 core e le potenti schede grafiche Vega, la lineup di iMac è la più forte di sempre. Con il suo stupefacente display Retina, il design fantastico, il doppio della performance e macOS Mojave – tanto amato dai nostri clienti – iMac è il miglior desktop nel mondo.

I nuovi iMac sono già in vendita su Apple Store, affiancati da alcuni esemplari rimasti invariati dalla precedente generazione. Per quanto riguarda i 21.5 pollici 4K, rimane in vendita il modello entry-level con processore Core i5, a 1.349 euro. I rinnovati modelli successivi, da quattro e sei core, sono invece proposti a 1.549 e 1.749 euro. Passando invece ai 27 pollici 5K, tutte e tre le edizioni sono rinnovate: i prezzi sono rispettivamente di 2.199, 2.399 e 2.699 euro, a seconda del processore scelto e della scheda grafica Radeon Pro.