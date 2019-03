Canali Telegram di calcio: i migliori

Filippo Vendrame,

Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea per dispositivi mobile e PC fissi che molti hanno identificato come valida alternativa a WhatsApp. A vantaggio di questa piattaforma la velocità e la grande sicurezza offerta. Uno degli ulteriori vantaggi di Telegram è l’utilizzo del cloud. Questo significa che indipendentemente dal client utilizzato, quando gli utenti si collegheranno troveranno sempre disponibili le loro chat.

Telegram offre anche una serie di funzionalità avanzate molto interessanti come i Gruppi, i Bot e i Canali. Proprio i Canali sono una feature che piace molto agli iscritti. Trattasi di una sorta di Gruppi allargati senza limiti di iscrizione dove, però, gli utenti non possono interagire ma solo ricevere messaggi da parte degli amministratori. Proprio per questo i Canali sono molto apprezzati a livello editoriale. Testate giornalistiche, blogger ed altre figure che lavorano sul Web usano i Canali per tenere informati i loro utenti riguardo a notizie di attualità, eventi, sconti e tanto altro.

Proprio per la vastità delle tipologie di Canali a disposizione degli utenti non è strano che tra i migliori ci siano quelli dedicati al calcio dove ricevere informazioni sullo sport più amato dagli italiani.

Canali Telegram di calcio

Canali dedicati al calcio ce ne sono molti ma tra i più noti si segnalano i seguenti:

Ovviamente ce ne sono molti altri. Per identificarli sarà sufficiente utilizzare il motore di ricerca dell’app specificando parole chiave dedicate allo sport o al calcio. In pochi istanti sarà proposto un elenco dei risultati dove i Canali sono quelli identificati da una piccola icona a forma di megafono. Ogni Canale offre anche una piccola descrizione che permette di capire esattamente quale sia il loro preciso contenuto.