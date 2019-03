Ecco le prime foto di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

Antonino Caffo,

Il 2019 potrebbe rivelarsi un buon anno per quanto riguarda l’uscita di smartphone qualitativamente più interessanti rispetto a quelli del 2018. Se due anni fa abbiamo assistito alla rivoluzione dei 18:9, questa volta sarà il turno del notch ridotto al minimo e delle rinnovate capacità hardware e software coadiuvate dall’Intelligenza Artificiale. Tutte caratteristiche di cui dovrebbero essere dotati i Pixel 4 e Pixel 4 XL.



I due nuovi terminali di Google saranno presentati ufficialmente a settembre, più o meno dopo il keynote di Apple, ma già nelle ultime settimane abbiamo letto di varie indiscrezioni a loro riguardo, come della possibilità di vedere una sorta di Pixel 3 LE, un low-cost per palati fini. Ad ogni modo, oggi ci concentriamo sulla nuova gamma dei “4”, di cui sono state diffuse in rete fantomatiche immagini di rendering. Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma la ricostruzione grafica di come potrebbero essere i device partendo dai leak recenti.

Come si può vedere, i due design sono leggermente diversi da quanto ci si aspettava, con Google che avrebbe preso più di un’ispirazione dalla franchigia S10 di Samsung. Nella pratica, il Pixel 4 sarebbe un modello alla S10 mentre il 4 XL più simile al Galaxy S10+. Non a caso, il più grande Pixel 4 XL viene raffigurato con una fotocamera selfie a doppia lente, il primo del suo genere in casa Big G. I nuovi modelli di Pixel 4 e Pixel 4 XL devono ancora essere confermati ma i fan di Android non potranno che essere soddisfatti dai rendering, qualora fossero confermati. Abbiamo diversi mesi di attesa prima di conoscere le iterazioni vere e proprie ma prima, a fine maggio, ne sapremo di più in merito al software, visto che Google rilascerà le prime e più approfondite informazioni su Android Q, prossimo big update della casa, al debutto proprio sulla famiglia 4, al momento della disponibilità nei negozi il prossimo autunno.