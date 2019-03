Certificazione Android per i Panasonic T1 ed N1

Antonino Caffo,

Due dei più recenti dispositivi rugged di Panasonic sono stati certificati da Google come raccomandati per l’Android Enterprise Program. Si tratta del Toughbook T1 e del Toughbook N1, entrambi con funzionalità integrate di lettore di codici a barre, voce e dati, i primi della compagnia a ricevere la certificazione nell’ambito del nuovo sistema per la verifica dei terminali per il business considerati resistenti più di quelli tradizionali.

La volontà di Android Enterprise è rendere più semplice per le aziende selezionare, implementare e gestire i dispositivi e i servizi che soddisfano requisiti aziendali elevati. Google certifica tali prodotti per consentire di scegliere quelli che meglio resistono a cadute, polvere e altre situazioni fuori ufficio. I device robusti raccomandati da Android Enterprise ricevono anche aggiornamenti per lunghi periodi di implementazione, come richiesto dai clienti aziendali. Il Panasonic Toughbook T1 e N1 hanno passato dunque le prove sul campo volute da Google, anche per facilità di gestione e criteri di sicurezza. Jan Kaempfer, General Manager del Marketing per Panasonic Computer Product Solutions, ha dichiarato:

Poiché i clienti aziendali continuano ad adottare rapidamente dispositivi di mobile computing Android per la propria forza lavoro, vogliamo essere sicuri che scelgono quelli costruiti per il mercato enterprise e supportati con un livello maggiore, che è quello di cui hanno bisogno. In qualità di leader europeo nel mobile computing rugged, Panasonic è felice di partecipare alla certificazione Android Enterprise Ready di Google e vedere che i nostri standard per affidabilità, sicurezza, facilità di gestione e protezione futura superano già i requisiti elevati considerati.

Il T1 riunisce il meglio delle funzionalità di palmare e smartphone in un unico dispositivo robusto da 5″. Con le sue funzionalità voce e dati, scanner di codici a barre integrato, ampia gamma di funzionalità e una serie di accessori è lo strumento ideale per i lavoratori mobili nei settori di vendita al dettaglio, produzione, magazzino, trasporto e logistica e sicurezza pubblica.

L’N1 riunisce invece smartphone e lettore di codici a barre in uno dei tablet più sottili e leggeri della categoria con i suoi 4,7 “. Il lettore di codici a barre posteriore angolato protegge gli utenti da sollecitazioni ripetitive, migliora la produttività e dispone di una penna passiva e attiva opzionale per una grafia e un’acquisizione precise. Grazie al suo design robusto, offre una lunga durata e un total cost of ownership molto basso. La batteria sostituibile, combinata con una gamma di accessori come il trasporto e le soluzioni di montaggio, ne fanno un prodotto apprezzato e davvero versatile.