Huawei P30 e P30 Pro, registrazione video Dual-View

Luca Colantuoni,

Huawei si appresta a “riscrivere le regole della fotografia” con i nuovi P30 e P30 Pro che verranno annunciati a Parigi il prossimo 26 marzo. Una pagina apparsa sul sito ufficiale di Singapore (successivamente rimossa) ha svelato alcune interessanti informazioni sui due smartphone, in particolare sulla funzionalità Dual-View Video.

Come è ormai noto, il P30 avrà tre fotocamere posteriori, per le quali si prevedono sensori da 40, 16 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e tele con zoom ibrido 5x. Il P30 Pro avrà invece quattro fotocamere con sensori tradizionali (40, 20 e 8 megapixel) e un sensore ToF (Time-of-Flight). Per questo modello è stato scelto un teleobiettivo con lenti a periscopio in grado di offrire uno zoom ibrido 10x. Nella pagina dedicata alla nuova serie veniva usato il termine Super Spectrum per il sensore da 40 megapixel.

In base alle indiscrezioni che circolano online da diversi giorni, il termine sarebbe riferito al filtro Quad Bayer che migliora le prestazioni alle basse luci, utilizzando due pixel gialli adiacenti secondo lo schema RYB, invece del tradizionale pixel verde (RGB). Ciò permette di ottenere foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Altra novità indicata nella pagina è la funzionalità Dual-View Video, visibile nella seguente clip:

I nuovi smartphone Huawei permetteranno di registrare contemporaneamente con due fotocamere, ad esempio quelle con grandangolare e teleobiettivo. Sullo schermo verranno mostrate le due inquadrature in modalità “split-screen”. La funzionalità non sarà però subito disponibile, ma verrà rilasciata in seguito tramite aggiornamento OTA.

Gli utenti di Singapore che acquisteranno i P30 o P30 Pro riceveranno in regalo lo smartwatch Huawei Watch GT Active Edition (versione sportiva del Watch GT) e lo speaker Bluetooth JBL Clip 2. La stessa promozione (o una simile) potrebbe essere valida anche in altri paesi.