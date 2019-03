TIM Titanium Go contro Iliad e Ho. Mobile

Filippo Vendrame,

TIM Titanium Go è una nuova offerta operator attack che TIM offrirà a partire dal prossimo 25 di marzo a tutti coloro che effettueranno la portabilità da Iliad, Ho. Mobile e da un qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di Kena Mobile. Più nello specifico, questa tariffa propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,99 euro al mese.

L’offerta prevede l’addebito sul credito residuo ma in ogni momento è possibile attivare l’opzione “TIM Ricarica Automatica” che permette di pagare il canone attraverso la carta di credito o il conto corrente bancario. Se chi attiverà questa speciale offerta di TIM fosse anche già cliente di rete fissa dell’operatore, otterrà ulteriori 5 GB di traffico dati ogni mese. Questa nuova tariffa operator attack può essere attivata direttamente nei punti vendita ufficiali di TIM e attraverso il servizio “Passa a TIM con operatore” presente sul sito ufficiale di TIM. Con l’arrivo di TIM Titanium Go chiude il 24 marzo l’offerta operator attack TIM Steel S 50GB attivabile solamente da chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali (no Kena Mobile) al prezzo di 7,99 euro. Tariffa che offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G.

Queste tariffe operator attack prevedono un costo di attivazione nei negozi di 12 euro. La SIM, invece, costa 10 euro. In caso di attivazione con operatore, il costo di attivazione sarà di 9 euro, mentre quello della SIM di 25 euro ma con 20 euro di traffico incluso da utilizzare liberamente.

Tutte le nuove SIM prevedono l’attivazione del piano TIM Base e Chat che a 2 euro al mese permette di usare le app di chat senza limiti. In ogni momento i clienti dell’operatore possano passare ad un piano base che non prevede alcun canone come TIM Base New e TIM Semplice.