Wind Smart 50 Flash Plus per alcuni ex clienti

Filippo Vendrame,

Wind Smart 50 Flash Plus è una speciale tariffa che l’operatore offre ad alcuni ex clienti attraverso i call center. Trattasi di una tariffa ricaricabile che propone chiamate illimitate e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 6,99 euro al mese. Gli ex clienti Wind saranno contattati solamente se in precedenza avevano lasciato il consenso ad essere richiamati per ottenere offerte commerciali. Il target sono gli ex clienti che sono passati ad un operatore virtuale.

Wind Smart 50 Flash Plus è attivabile solo contestualmente alla portabilità del proprio numero. Previsto un costo di attivazione pari a 0 euro al posto di 10 euro se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso contrario, Wind, brand di Wind Tre, addebiterà sul credito residuo i 10 euro scontati all’inizio. I nuovi clienti dovranno comunque pagare 20 euro una tantum. Costo che comprende l’acquisto della SIM ed una prima ricarica obbligatoria. La SIM acquistata conterrà un credito residuo di 0,01 euro.

Accanto a Wind Smart 50 Flash Plus, l’operatore offre anche Wind Smart 50 Flash, attivabile questa volta nei negozi. Tale speciale tariffa è rivolta ai clienti Iliad e a quelli degli operatori virtuali ad eccezione di Ho. Mobile e CoopVoce. Tale tariffa operator attack offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G a 6,99 euro al mese.

Costo di attivazione di 11,99 euro al mese al posto di 21,99 euro al mese ma solo se la SIM rimarrà attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario, Wind addebiterà al cliente i 10 euro in precedenza scontati.

Queste offerte sono in edizione limitata. Questo significa che in ogni momento possono essere soggette a modifiche da parte di Wind.