Huawei MediaPad M5 Lite, tablet da 8 pollici

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato in Cina un nuovo tablet Android. Si tratta del MediaPad M5 Lite con schermo da 8 pollici, ovvero di una versione più piccola del MediaPad M5 Lite 10 disponibile in Italia dallo scorso anno. Al momento non è noto se anche questo modello verrà distribuito nel nostro paese.

Il mercato dei tablet è in crisi da molti anni. Gli utenti preferiscono acquistare un notebook oppure uno smartphone di grandi dimensioni (ormai anche quelli più economici hanno uno schermo da 6 pollici). Huawei è uno dei pochi produttori ad offrire vari modelli per ogni fascia di prezzo. Il MediaPad M5 Lite 8 è un modello di fascia media con un display da 8 pollici (1920×1200 pixel) e processore octa core Kirin 710. Huawei non ha specificato il tipo di materiale usato per il telaio, ma dovrebbe essere alluminio.

La dotazione hardware comprende anche 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Per le fotocamere posteriore e frontale sono stati scelti sensori da 13 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.2 e f/2.0. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 e LTE (opzionale). Sono inoltre presenti altoparlanti stereo Harman Kardon con effetti Huawei Histen, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 5.100 mAh.

Dimensioni e peso sono 204,2×122,2×8,2 millimetri e 310 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9. Il tablet è già disponibile in Cina nelle colorazioni Dark Gray e Champagne Gold. I prezzi delle quattro configurazioni sono 1.199 yuan (3GB+32GB WiFi), 1.399 yuan (4GB+64GB WiFi), 1.499 yuan (3GB+32GB LTE) e 1.599 yuan (4GB+64GB LTE).