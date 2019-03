Asus presenta lo ZenBook 14 (UX431)

Antonino Caffo,

Asus ha rilasciato maggiori informazioni sullo ZenBook 14 UX431, precedentemente annunciato al CES di Las Vegas. Si tratta di un ultrabook con design ricercato e touchpad molto particolare, nel quale è integrato un tastierino numerico.

Esteticamente, lo ZenBook 14 UX431 è stato realizzato con una lega di alluminio che riduce il peso fino a 1,45 kg, senza lesinare in quanto a resistenza e specifiche hardware. Anzi, il dispositivo gode addirittura della certificazione MIL-STD-810G, per cadute, utilizzi a temperature estreme e ambienti con elevata umidità. Non a caso, “design, forza e leggerezza” sono tre dei concetti che aiutano, secondo Asus, a definire lo ZenBook 14 UX431.

Sotto la scocca troviamo una costruzione NanoEdge, che riduce significativamente i bordi dello schermo, portando a utilizzare l’86% della superficie totale. Grazie a questo ha dimensioni simili a quelle di molti device di 13 pollici, anche se il formato è da 14 pollici. La risoluzione è di 1.920 x 1.080 pixel ed è supportata da una cerniera “ErgoLift” , che solleva la tastiera fino ad un angolo di 4,5 gradi per rendere la scrittura più confortevole. In totale copre il 100% dello spettro di colori sRGB e ha angoli di visuale di 178 gradi.

Il sistema a quattro altoparlanti con certificazione Harman Kardon assicura una esperienza multimediale di qualità mentre la batteria arriva fino a 11 ore di utilizzo medio con una sola ricarica. Asus non ha trascurato la sicurezza biometrica, che è gestita da un lettore di impronte digitali integrato nel touchpad, al di sopra della tastiera retroilluminata.

Per quanto riguarda la connettività, lo ZenBook 14 UX431 ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno: Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 , USB Type-A e Type-C, uscita HDMI, jack per le cuffie e lettore di schede SD. Asus ZenBook 14 (UX431) è disponibile in Italia, nella colorazione Utopia Blue, sullo shop ufficiale, presso gli i Gold Store, le principali catene retail e i più importanti rivenditori di elettronica, ad un prezzo a partire da 999,00 euro.