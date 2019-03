Huawei P30 e P30 Pro, l’offerta di 3 Italia

Filippo Vendrame,

Huawei P30 e Huawei P30 Pro sono stati annunciati ieri dall’azienda cinese e trattasi di due smartphone Android premium che provano a riscrivere l’esperienza fotografica dei dispositivi mobile grazie alla collaborazione con Leica. L’operatore 3 Italia, brand di Wind Tre, ha già inserito questi smartphone all’interno dei suoi listini per consentire ai suoi clienti di poterli acquistare in forma agevolata senza dover dare immediatamente fondo alla propria carta di credito.

Huawei P30, l’offerta

Huawei P30 potrà essere acquistato attraverso le offerte FREE Power e ALL-IN Power. Nello specifico, attraverso il piano FREE Power, i clienti 3 Italia potranno acquistare lo smartphone con anticipo zero sottoscrivendo light credit Compass Banca S.p.A, oppure con un anticipo di 99,99 euro sottoscrivendo Vendita a Rate 3. Canone dello smartphone di 13,99 euro al mese per 30 mesi più 9,99 euro del canone del piano e 5,99 euro per la Kasko. Grazie al piano FREE sarà possibile cambiare smartphone dopo 18 mesi.

I costi del piano ALL-IN Power sono i medesimi con la sola assenza dei 5,99 euro al mese per la Kasko. Inoltre, lo smartphone non potrà essere sostituito dopo 18 mesi.

Huawei P30 Pro, l’offerta

L’offerta dedicata al Huawei P30 Pro è la fotocopia di quella del fratello minore e mette al centro sempre i piani FREE Power e ALL-IN Power.

Per quanto riguarda la versione con 128 GB di memoria interna, l’eventuale anticipo con Vendita a Rate 3 è di 119,99 euro, mentre la rata del telefono è di 16,99 euro.

Per la versione con 256 GB di memoria interna, l’eventuale anticipo è di 129,99 euro, mentre la rata del telefono è pari a 19,99 euro.

FREE Power, si ricorda, offre chiamate illimitate in Italia e all’estero e 60 GB di Internet 4G. ALL-IN Power, invece, offre chiamate illimitate in Italia e 60 GB di Internet 4G.

Maggiori informazioni sul sito di 3 Italia.