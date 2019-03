Canon presenta le Zoemini S e Zoemini C

Antonino Caffo,

Solo qualche tempo fa, Canon lanciava sul mercato la Zoemini, stampante tascabile con tecnologia Zink e connettività Bluetooth. Nelle ultime ore, la compagnia ha svelato altre due nuove nate della categoria instant camera, le Zoemini S e Zoemini C.

Si tratta di fotocamere oltre che compatte che permettono di scattare e stampare in pochi istanti foto su carta fotografica adesiva Zink, in formato 2”x3”, ossia 5 cm x 7,6 cm. Canon Zoemini C è una instant camera colorata, perfetta per fotografare e stampare istantaneamente ogni attimo. Vanta un sensore da 5 megapixel, uno specchio per inquadrarsi nei selfie e uno slot per schede di memoria Micro SD. Sarà disponibile in quattro varianti: rosa brillante, giallo limone, verde menta e turchese.

Canon Zoemini S è leggermente migliore, con un sensore da 8 megapixel, un ampio specchio anteriore, una luce LED circolare e connettività Bluetooth, per scattare da remoto tramite dispositivo mobile e relativa app. Questa è la Canon Mini Print, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, con cui l’utente può modificare gli scatti effettuati con il proprio dispositivo applicando filtri e cornici e inviarli in stampa tramite wireless.

L’app Canon Mini Print permette di connettersi a Google Foto e Dropbox, oltre che a Instagram e Facebook, per stampare i propri ricordi più preziosi ovunque si trovino. Inoltre, la funzione di scatto remoto può attivare l’otturatore di Zoemini S e impostare un timer o il formato dell’immagine, particolarmente utile per i selfie di gruppo. Canon Zoemini S sarà disponibile in: oro rosa, nero e bianco perlato. Entrambi i dispositivi saranno disponibili a partire dal 25 aprile 2019 nello store online di Canon o presso i rivenditori ufficiali a prezzi da comunicare.