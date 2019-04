ASUS ROG Phone, versione con 512 GB di storage

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato la disponibilità di una versione del suo gaming phone con 512 GB di storage. Il ROG Phone, annunciato al Computex 2018, possiede caratteristiche uniche come il connettore laterale che permette di collegare diversi accessori. Con l’arrivo sul mercato della nuova variante, il produttore taiwanese ha ridotto il prezzo del modello originario da 128 GB.

Negli ultimi mesi sono stati annunciati diversi gaming phone. Xiaomi è il produttore più attivo, in quanto ha già svelato tre modelli, il più recente dei quali è il Black Shark 2, disponibile anche in Italia. La risposta di ASUS è rappresentata dal ROG Phone da 512 GB che permette di installare un numero maggiore di giochi, lasciando spazio anche per foto, video e musica.

Galleria di immagini: ASUS ROG Phone, immagini dello smartphone

Il ROG Phone possiede uno schermo AMOLED da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), frequenza di refresh pari a 90 Hz e tempo di risposta di 1 millisecondo. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 128/512 GB di storage, sistema di raffreddamento a camera di vapore, doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e altoparlanti stereo frontali.

Il prezzo dello smartphone è 899,00 euro, mentre la versione da 128 GB costa 799,00 euro. Chi acquisterà il nuovo modello dal 1 al 30 aprile riceverà in regalo il GameVice Controller, l’esclusivo accessorio in grado di trasformare ROG Phone in una console portatile.

Grazie al programma ROG Phone Swap, gli utenti potranno chiedere la sostituzione gratuita in caso di difetti di conformità rilevati nei 18 mesi successivi alla data di acquisto. Entro i primi sei mesi dall’acquisto verrà consegnato uno smartphone nuovo, mentre dal settimo mese e fino ai 18 mesi dall’acquisto, gli utenti riceveranno un ROG Phone ricondizionato.