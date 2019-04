Nokia X71, 6 GB di RAM e fotocamera in-display

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato a Taiwan un nuovo smartphone di fascia media. Il Nokia X71 è il primo modello del produttore finlandese con fotocamera frontale in-display. La new entry si posiziona tra i Nokia 6.1 Plus e Nokia 7 Plus, quindi potrebbe arrivare in Europa con il nome Nokia 6.2.

Il Nokia X71 possiede una cover in vetro e un PureDisplay da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2316×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.3:9. Lo screen-to-body ratio del 93% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici e adottando un design “punch hole”. Nell’angolo superiore sinistro è infatti presente un piccolo foro in corrispondenza della fotocamera frontale da 16 megapixel con ottica Zeiss.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 8 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.8), grandangolare (120 gradi) e di profondità (f/2.4). La fotocamera frontale con ottica Zeiss sfrutta la tecnologia Pixel Binning per unire 4 pixel adiacenti, in modo da ottenere scatti da 12 megapixel più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono anche presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Non manca la tecnologia Nokia OZO Audio che genera un suono a 360 gradi.

La batteria da 3.500 mAh supporta la ricarica rapida (18 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie. In Europa arriverà certamente la versione Android One. Lo smartphone sarà disponibile nella colorazione nera a partire dal 10 aprile. Il prezzo è 11.990 dollari taiwanesi, circa 350 euro al cambio attuale (tasse escluse).