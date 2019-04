Kingston presenta la scheda microSD High Endurance

Antonino Caffo,

Kingston, da sempre nome di rilievo nel mondo dello storage soprattutto in ambito mobile, ha presentato la nuova microSD High Endurance. L’etichetta non tradisce il suo ambito di utilizzo: caldo o freddo, condizioni estreme, dispositivi outdoor; insomma, quello che cambia rispetto al resto delle altre schede di memoria concorrenti è proprio la durevolezza, la capacità di sopportare situazioni poco canoniche, come quelle a cui vanno incontro sciatori, alpinisti ma anche amanti degli sport sull’acqua, dove rovinare una microSD è un attimo.

Tre le taglie annunciate, 32, 64 e 128 GB, tutte compatibili, ovviamente, con device di videosorveglianza, dash cam, body cam e altre apparecchiature dedicate all’uso fuori casa o ufficio ma di certo lo storage portatile non disdegna un più tradizionale accesso alla memoria anche da posizioni più tranquille, senza ulteriore stress di lettura e scrittura. Ecco i dettagli tecnici, che poi è quello che conta per prodotti del genere:

Capacità: 32GB, 64GB, 128GB

Prestazioni: UHS-I U1 classe di velocità 10

Velocità lettura-scrittura: 32 e 64GB, 95MB/s-30MB/s; 128GB, 95MB/s-45MB/s

Ore di funzionamento: 32GB, 5.000 ore / 64GB, 10.000 ore / 128GB, 20.000 ore

Dimensioni: 11x15x1 mm

Temperature di funzionamento: da -25°C a 85°C

Garanzia: 2 anni di garanzia con servizio di supporto tecnico gratuito

I filmati di sorveglianza catturati da sistemi di sicurezza domestica e dash cam possono rivelarsi incredibilmente preziosi. Gli utenti devono avere la sicurezza che le proprie schede di memoria siano progettate per resistere a condizioni estreme e che, allo stesso tempo, forniscano una soluzione di archiviazione stabile per catturare momenti salienti quando ne hanno più bisogno – ha dichiarato Tiago Gomes, Flash Business Manager di Kingston – telecamere di sicurezza domestica e dash cam sono sempre più diffuse, e grazie alla nuova scheda microSD High Endurance siamo in grado di soddisfare la crescente domanda di catturare ore di contenuti di monitoraggio video fornendo al contempo prestazioni elevate, registrazioni senza interruzioni e leggendaria affidabilità Kingston.

Per il momento Kingston non ha comunicato prezzi e disponibilità della Endurance ma comunque non dovrebbero essere lontane nel tempo.