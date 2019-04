TIMMusic sbarca su Alexa

Filippo Vendrame,

TIMMusic è sbarcato ufficialmente su Alexa. Questo significa che tutti coloro che dispongono di uno smart speaker o di un prodotto compatibile con l’assistente vocale di Amazon potranno installare l’apposita Skill di TIMMusic per integrare i servizi della ben nota piattaforma musicale di streaming di TIM. Trattasi di una novità molto interessante sia per TIM che per gli utenti. L’operatore, infatti, potrà aumentare sensibilmente la platea di iscritti che utilizzano la sua piattaforma musicale. Le persone, invece, potranno contare su di una funzionalità in più di qualità dedicata all’intrattenimento.

Le Skill, si ricorda, sono mini app sviluppate da terze parti ed installabili all’interno di Alexa per espanderne le potenzialità d’uso. TIMMusic, invece, è una piattaforma musicale di streaming che offre l’accesso ad oltre 30 milioni di brani. Installare la Skill di TIMMusic all’interno di Alexa è davvero molto semplice. Si può fare in un click attraverso l’app Amazon Alexa o tramite lo Skill Store Alexa italiano, oppure utilizzando il semplice comando vocale “Alexa, attiva la Skill TIMMusic”. Il servizio di streaming musicale di TIM può essere una valida alternativa a quello, per esempio, offerto da Spotify o dalla stessa Amazon.

Proprio per questo, il mese gratis offerto da TIMMusic è un’interessante opportunità per testarne le qualità prima di decidere se continuare, iniziando a pagare il canone mensile di 4,99 euro con i primi tre mesi offerti in promozione a 0,99 euro l’uno.

Chi dispone, per esempio, di uno smart speaker Amazon Echo potrà iniziare da subito a provare la Skill di TIMMusic. Ecco un piccolo elenco dei comandi che possono essere utilizzati.

Alexa, chiedi a TIMMusic di mettere la playlist TOP ITALIA

Alexa, chiedi a TIMMusic di mettere musica

Alexa, chiedi a TIMMusic musica di Alvaro Soler

Alexa, chiedi a TIMMusic il brano Sofia