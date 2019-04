Smartphone Motorola con 4 fotocamere posteriori?

Luca Colantuoni,

Nelle ultime settimane sono trapelate diverse indiscrezioni sui Motorola One Vision e One Vision Plus (nomi ipotetici). Il produttore statunitense dovrebbe anche annunciare un top di gamma con quattro fotocamere posteriori. Il noto leaker @OnLeaks ha pubblicato alcuni render ricavati dai disegni CAD originali.

Osservando la parte frontale si nota una certa somiglianza con i recenti Moto G7. C’è infatti un notch a goccia che ospita la fotocamera, ma la dimensione è inferiore. La cover sembra in alluminio spazzolato, ma il materiale finale potrebbe essere vetro. Il frame è sicuramente in metallo, in quanto si vedono le linee in corrispondenza delle antenne. Lungo il bordo inferiore sono chiaramente visibili la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

La vera novità è rappresentata dal modulo fotografico posteriore. Finora Motorola ha utilizzato un modulo di forma circolare (Moto G e Moto Z) o disposto in verticale nell’angolo superiore sinistro (Motorola One). Quello del nuovo smartphone ha una forma rettangolare con bordi arrotondati e contiene quattro fotocamere, oltre al logo aziendale. Alla sua sinistra c’è il flash dual LED e la scritta “48MP” che potrebbe essere la risoluzione della fotocamera principale.

Si può anche ipotizzare che la scritta indichi la risoluzione complessiva, quindi lo smartphone avrebbe quattro fotocamere con sensori da 12 megapixel, una soluzione adottata per il Nokia 9 PureView. Le dimensioni sono 158,7x75x8,8 millimetri. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 6,2 pollici. Il lettore di impronte digitali è di tipo in-display.

Considerate le differenze rispetto ai modelli attualmente nel catalogo Motorola, lo smartphone potrebbe essere il primo di una nuova serie, probabilmente l’erede della serie Moto X.