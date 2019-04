Motorola Moto G7: Benessere Digitale e Call Screen

Luca Colantuoni,

Motorola ha annunciato la disponibilità di due funzionalità finora esclusive degli smartphone Google Pixel e Android One. Gli utenti che hanno acquistato i modelli delle serie Moto G7 e Motorola One potranno utilizzare Digital Wellbeing (Benessere Digitale in italiano) e Call Screen (Filtro Chiamate in italiano). Le novità si aggiungono alle famose “moto experiences” incluse nell’app Moto.

La funzionalità Benessere Digitale era inizialmente disponibile solo sui Google Pixel. Da qualche mese è possibile installare l’app omonima su alcuni smartphone Android One, tra cui i Nokia 8 e Nokia 6, aggiornati ad Android 9 Pie. Ora è stato aggiunto il supporto per le serie Moto G7 e One di Motorola. Benessere digitale permette di monitorare le abitudini d’uso delle varie app, in modo da avere comportanti sbagliati che potrebbero diventare una vera e propria dipendenza.

Una dashboard visualizza la frequenza di utilizzo delle app, il numero di notifiche e quante volte viene sbloccato lo smartphone. È possibile impostare dei timer giornalieri per limitare l’uso di alcune app, personalizzare la ricezione delle notifiche e attivare l’opzione Relax che disconnette lo smartphone, disattiva l’audio e imposta la scala di grigi per lo schermo. La funzionalità verrà sicuramente estesa agli smartphone di altri produttori.

La seconda novità, anch’essa finora esclusiva dei Google Pixel, si chiama Call Screen ed è accessibile nelle impostazioni dell’app Telefono. Quando attivata, Google Assistant risponderà alla chiamata chiedendo il nome del mittente e il motivo della chiamata. Il mittente verrà inoltre informato che la chiamata viene trascritta e salvata sullo smartphone. Il filtro permette all’utente di bloccare eventuali chiamate indesiderate (telemarketing, robocall, spam e altro).