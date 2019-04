LG V40 ThinQ, Android 9 Pie nel secondo trimestre

Luca Colantuoni,

LG ha pubblicato l’elenco degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 9 Pie entro il secondo trimestre 2019. Uno di essi è il V40 ThinQ, ma ci sono anche i V30, V30S e V35 ThinQ. Il produttore coreano rilascia le nuove versioni del sistema operativo con un ritardo maggiore rispetto alla concorrenza, nonostante l’apertura del Global Software Update Center.

All’inizio dell’anno, LG aveva avviato la distribuzione di Android 9 Pie per il G7 ThinQ. In quella occasione aveva anche svelato la roadmap (valida per il mercato coreano) per gli altri smartphone di fascia alta, tra cui il V40 ThinQ. Il produttore ha ora confermato la scadenza, senza tuttavia indicare una data precisa. Durante lo sviluppo del software potrebbero verificarsi alcuni problemi che causano rallentamenti, soprattutto se viene utilizzata una versione modificata del sistema operativo, come quella installata sui dispositivi LG.

Anche questa volta la roadmap è riferita ai modelli venduti in Corea, quindi gli utenti europei dovranno attendere qualche settimana in più. Purtroppo la cosiddetta “frammentazione” è ancora molto attuale, in quanto i produttori rilasciano gli aggiornamenti con eccessivo ritardo. Da questo punto di vista, LG è uno dei “peggiori”, visto che anche Samsung ha velocizzato la distribuzione rispetto al passato.

Galleria di immagini: LG V40 ThinQ, immagini dello smartphone

Il V40 ThinQ possiede uno schermo OLED da 6,4 pollici, processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, tre fotocamere posteriori da 12, 16 e 12 megapixel, due fotocamera frontali da 8 e 5 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, jack da 3,5 millimetri, Quad DAC Hi-Fi a 32 bit, altoparlante Boombox e batteria da 3.300 mAh. Il successore V50 ThinQ, annunciato al MWC 2019, ha caratteristiche simili. Le differenze principali sono il processore Snapdragon 855 e il modem 5G.