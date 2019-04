Oppo Reno, zoom ibrido 10x e versione 5G

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un nuovo smartphone con caratteristiche molto interessanti. Oppo Reno verrà offerto in tre versioni, una delle quali con modem 5G. Il dispositivo verrà inizialmente commercializzato dall’operatore telefonico Swisscom, ma dovrebbe arrivare anche in altri paesi europei. Caratteristica comune è la fotocamera frontale a scomparsa con meccanismo “side-lifting”.

Il produttore è noto per le sue innovazioni tecnologiche. Due anni fa aveva svelato una fotocamera con zoom ottico 5x. A gennaio aveva mostrato una fotocamera con zoom ottico 10x che ora è stata utilizzata per il nuovo Oppo Reno 10x Zoom Edition. In particolare, le tre fotocamera posteriori hanno sensori da 48, 8 e 13 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.7), grandangolare (f/2.2) e tele (f/3.0).

Lo schermo AMOLED da 6,6 pollici, protetto dal Gorilla Glass 6, ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Lo screen-to-body ratio del 93,1% è stato ottenuto nascondendo la fotocamera frontale da 16 megapixel e il flash LED nel bordo superiore. Quando l’utente deve scattare un selfie, il modulo a forma di “pinna” fuoriesce in 0,8 secondi. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 855, 6 o 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 4.065 mAh con ricarica rapida VOOC 3.0.

Oppo Reno Standard Edition ha invece uno schermo AMOLED da 6,4 pollici (2340×1080 pixel), processore Snapdragon 710, doppia fotocamera posteriore da 48 e 5 megapixel, batteria da 3.765 mAh. Su entrambi i modelli è installato Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6. Il lancio europeo della versione standard avverrà il 24 aprile a Zurigo, mentre la versione con zoom ibrido 10x arriverà in futuro.

Oppo Reno 5G è infine la versione con modem Snapdragon X50. Le altre specifiche sono identiche a quelle della Zoom Edition. In virtù di un accordo sottoscritto con Swisscom, questo smartphone verrà commercializzato dall’operatore svizzero che attiverà la sua rete 5G in tutte le città elvetiche entro la fine del 2019.