Google Play Store cambia look in stile Material

Marco Locatelli,

Nuovo cambio di look per il Google Play Store che – ovviamente – riceve una nuova grafica in stile Material Theme. L’aggiornamento non è ancora ufficiale, ma a scovare in anticipo il possibile rifacimento estetico sono i colleghi di 9to5google indagando all’interno del codice del programma alla versione 14.5.52.

Come già accaduto su altri servizi del colosso di Mountian View, come la barra di ricerca di Google, Drive, Google Maps, G Suite, Traduttore e tanti altri, anche in questo caso l’interfaccia utente perde lo sfondo verde per lasciare spazio ad un più pulito e minimal sfondo bianco, tipico appunto del Material Theme.

Dalle immagini pubblicate dal sito 9to5google si nota anche l’aggiunta di quattro pulsantoni: Home, Games, Movies & TV e Books, che una volta selezionati cambiano di colore, in relazione al tipo di sezione: verde per Games, rosso per Movies & Tv, blu per Books.

Ridisegnata la barra di ricerca superiore con angoli arrotondati tipici del Material Theme e senza la scritta Google Play al cui posto troviamo “Search più il nome della categoria”. Viene spostato inoltre nella barra di navigazione laterale la sezione Musica.

La pagina Info App viene riproposta con il font Google Sand, mentre le applicazioni non installate si presentano con un pulsante installa sempre in verde e in orizzontale, molto più grande rispetto a quello attuale laterale. Una volta fatto partire il download, non appare più la barra di completamente sotto l’icona dell’app ma attorno al logo della stessa.

Al momento non è ancora chiaro quando Google rilascerà questo aggiornamento grafico. Inoltre i ragazzi di 9to5google hanno scoperto anche alcuni riferimenti nel codice relativi alla possibilità di effettuare aggiornamenti di sistema direttamente all’interno di Google Play Store.