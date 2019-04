Filippo Vendrame,

Iliad stupisce ancora e lancia un’Offerta Flash davvero speciale: “Iliad Giga 70“. Trattasi di una promozione attivabile entro 4 giorni da tutti i nuovi clienti con o senza portabilità. Questa tariffa propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 70 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Previsto anche un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Inoltre, l’offerta include chiamate verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada). In roaming all’interno dei Paesi europei, gli utenti potranno disporre sempre di chiamate illimitate e di SMS illimitati oltre a 5 GB di traffico Internet.

Trattasi di un’offerta davvero molto interessante con cui Iliad prova nuovamente a rompere gli equilibri del mercato della telefonia mobile in Italia. Una tariffa eccellente e decisamente indicata per tutti coloro che hanno bisogno di molto traffico dati ogni mese. Si pensi, per esempio, a tutti coloro che usano lo smartphone molto spesso come modem per il loro computer o tablet pc. Ovviamente, anche questa nuova super tariffa viene proposta nel segno della trasparenza. Tutti i servizi accessori sono inclusi (Segreteria Telefonica, Disattivazione Servizi a sovraprezzo, Blocco numeri nascosti, Avviso di Chiamata ed altro), non è previsto alcun vincolo ed il prezzo è garantito per sempre.

La SIM con questa nuova offerta può essere richiesta online, oppure acquistata nei punti vendita dell’operatore. Si ricorda che Iliad oggi ancora non dispone di una sua rete proprietaria ma ha accordi di Ran Sharing con Wind Tre.

Maggiori dettagli su questa tariffa direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore francese. Per gli interessati, il suggerimento è di affrettarsi visto che l’offerta durerà solo pochi giorni.