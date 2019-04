Iliad, tutte le offerte ancora attivabili

Filippo Vendrame,

Con il lancio della clamorosa Offerta Flash nella giornata di ieri, Iliad ha nuovamente provato a rimescolare le carte del settore della telefonia mobile. Accanto a Iliad Giga 70, l’operatore continua comunque a proporre anche le sue vecchie tariffe sebbene siano “nascoste” all’interno del sito. Iliad Giga 50 e Iliad Giga 40 sono quindi ancora sottoscrivibili anche se vanno cercate appositamente spulciando all’interno del sito ufficiale dell’operatore.

Una scelta che comunque non stupisce visto che l’operatore punta a voler spingere i nuovi clienti ad abbracciare la nuova speciale tariffa che, si ricorda, potrà essere attivata solo entro il 15 aprile. Per trovare la tariffa Iliad Giga 50 sarà necessario entrare nell’home page del sito di Iliad e scorrerla sino alla fine. In basso ed in piccolo, si potrà trovare la scritta “Scopri l’offerta precedente”. Cliccandoci, si aprirà la pagina dedicata alla tariffa Iliad Giga 50. Ripetendo la procedura dalla pagina di Iliad Giga 50 e quindi recandosi in basso e cliccando nuovamente su “Scopri l’offerta precedente”, si avrà accesso alla tariffa Iliad Giga 40.

Una procedura sicuramente scomoda ma l’unica possibile.

Si ricorda che Iliad Giga 70 propone chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 70 GB di traffico dati 4G al costo di 9,99 euro al mese. Iliad Giga 50, invece, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7,99 euro al mese.

Infine, Iliad Giga 40 propone sempre chiamate illimitate e SMS illimitati oltre a 40 GB di traffico Internet 4G. Prezzo di 6,99 euro al mese. Rimane sempre disponibile anche Iliad Voce che propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB di Internet a 4,99 euro al mese.

Le tariffe possono essere sottoscritte solo da tutti coloro che acquisteranno una nuova SIM con o senza portabilità. Iliad non consente, ancora, il cambio piano. Costo di attivazione di 9,99 euro. Non è previsto alcun vincolo, il prezzo è garantito per sempre e sono inclusi tutti i servizi. Le SIM si possono acquistare online o nei punti vendita.

