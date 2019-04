Samsung Galaxy S10 5G, problemi di connessione

Luca Colantuoni,

Il Samsung Galaxy S10 5G è disponibile in Corea dallo scorso 5 aprile e arriverà negli Stati Uniti a fine maggio. Gli utenti italiani dovranno invece attendere fino alla seconda metà dell’anno. Alcuni utenti coreani hanno tuttavia segnalato problemi di connessione che impediscono di sfruttare la maggiore velocità delle reti 5G. Samsung dovrebbe rilasciare un aggiornamento risolutivo nei prossimi giorni.

Il Galaxy S10 5G integra un modem Exynos 5100 che supporta sia le frequenze sub-6GHz e mmWave delle reti di nuova generazione che il “vecchio” 4G. Il modem può utilizzare la “data aggregation” 5G+LTE per raggiungere una velocità di circa 2,7 Gbps, ma anche effettuare automaticamente il passaggio dall’uno all’altro standard. Proprio quest’ultima funzionalità sembra essere la causa del problema.

In pratica, quando lo smartphone perde il segnale 5G, perché troppo debole o durante il passaggio tra due torri di trasmissione, la connessione rimane fissa sul 4G. L’unica soluzione è riavviare più volte il dispositivo. Samsung ha distribuito un update per migliorare la ricezione del segnale, ma il problema non è stato completamente risolto. Anche gli operatori telefonici coreani hanno aggiornato il software delle loro stazioni radio base. Per incrementare la copertura dovranno essere installate nuove antenne.

Intanto Samsung ha distribuito un aggiornamento che riguarda il lettore di impronte digitali ad ultrasuoni dei Galaxy S10 e S10+. Alcuni utenti avevano segnalato che, in determinate circostanze, il sensore non riconosce l’impronta, ad esempio se la pelle è troppo secca. L’update migliora sia la velocità che l’accuratezza del lettore. Il sensore non offre tuttavia una sicurezza assoluta, in quanto potrebbe essere ingannato con una stampa 3D.