Huawei P30 Lite disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Come prevedibile, un terzo modello della serie è stato aggiunto ai P30 e P30 Pro annunciati da Huawei a fine marzo. Il nuovo P30 Lite è uno smartphone di fascia media con schermo FullView e tre fotocamere posteriori. Gli utenti italiani potranno ordinarlo dal 25 aprile e ricevere in regalo gli auricolari Freebuds Lite.

Il P30 Lite possiede un display da 6,15 pollici con risoluzione full HD+ (2312×1080 pixel). Nella parte superiore è presente un piccolo notch (design Dewdrop) che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Kirin 710, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Si tratta di specifiche simili a quelle del recente Honor View 10 Lite. Lo smartphone Huawei ha tuttavia un comparto fotografico di qualità superiore.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.8) e grandangolare (f/2.4). La terza fotocamera da 2 megapixel viene sfruttata per rilevare la profondità ed applicare l’effetto bokeh. Sono ovviamente presenti varie funzionalità IA, tra cui il riconoscimento automatico della scena e la Handheld Super Night Mode che permette di scattare foto nitide in condizioni di scarsa illuminazione.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.340 mAh e supporta la ricarica rapida (18 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0.

Il nuovo Huawei P30 Lite sarà disponibile in quattro colorazioni (Breathing Crystal, Peacock Blue, Pearl White e Midnight Black) presso le principali catene di elettronica di consumo, gli operatori telefonici e lo Huawei Experience Store di Citylife a Milano. Il prezzo è 369,90 euro.

Chi ordinerà lo smartphone tra il 25 aprile e il 26 maggio potrà ricevere in regalo gli auricolari wireless Freebuds Lite (valore 129,90 euro) e un voucher di 30 euro per il servizio Huawei Video. L’elenco dei punti vendita aderenti e il regolamento completo è disponibile sul sito dedicato.