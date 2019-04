OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, design e specifiche

Luca Colantuoni,

L’imminente annuncio dei nuovi smartphone da parte di OnePlus sembra confermato dal numero crescente di indiscrezioni che trapelano online. Il noto leaker Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks) ha rivelato le principali differenze tra OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, dopo aver mostrato alcuni render che svelano il design. La presentazione ufficiale è prevista per il 14 maggio.

OnePlus 7

Il OnePlus 7 dovrebbe essere molto simile all’attuale OnePlus 6T. Per questo modello si prevede uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale. L’unica differenza estetica visibile è la griglia di maggiore larghezza lungo il bordo superiore, possibile indizio della presenza di altoparlanti stereo. Il numero delle fotocamere posteriori rimarrebbe invariato (due), ma quella principale dovrebbe avere un sensore da 48 megapixel. Il flash dual LED è stato spostato all’interno del modulo (nel OnePlus 6T è esterno).

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 855, fino a 10 GB di RAM, fino a 256 GB di storage, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 4.150 mAh con ricarica rapida Warp Charge, ma senza ricarica wireless. Assenti sia lo slot microSD che il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo sarà certamente Oxygen OS basato su Android 9 Pie.

OnePlus 7 Pro

Per il OnePlus 7 Pro si prevede invece un design rinnovato. Lo schermo AMOLED dovrebbe avere una diagonale di 6,64 pollici e una curvatura su entrambi i lati. Nei render si nota l’assenza del notch, in quanto la fotocamera frontale è stata nascosta nel bordo superiore e fuoriesce mediante un meccanismo pop-up, come nel Vivo NEX S. Questo modello avrà probabilmente tre fotocamere posteriori. Oltre a quella principale con sensore da 48 megapixel ci dovrebbero essere fotocamere con obiettivo ultra grandangolare e teleobiettivo. Prevista infine una versione con modem 5G denominata OnePlus 7 Pro 5G.