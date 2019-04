Samsung annuncia i Galaxy A60 e A40s

Luca Colantuoni,

Samsung continua ad annunciare smartphone della serie Galaxy A, ma stavolta i nuovi modelli arriveranno solo in Cina (almeno per il momento). Il produttore coreano ha svelato i nuovi Galaxy A60 e A40s che si aggiungono ai modelli già presentati nelle scorse settimane, ovvero Galaxy A10, A20, A20e, A30, A40, A50, A70 e A80.

La differenza immediatamente visibile tra i due smartphone è rappresentata dal design dello schermo. Il Galaxy A60 è simile al Galaxy A8s, quindi ha un piccolo foro (4,69 millimetri di diametro) nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. Samsung ha utilizzato un display Infinity-O da 6,3 pollici con risoluzione full HD+. Lo screen-to-body ratio è del 91,8%.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 675, 6 GB di RAM, 128 GB di storage e tre fotocamere posteriori con sensori da 32, 8 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.7, f/2.2 e f/2.2. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro e una batteria da 3.500 mAh. Assente il jack audio da 3,5 millimetri.

Il Galaxy A40s è invece identico al Galaxy M30 disponibile in India. La dotazione hardware comprende quindi uno schermo Infinity-U da 6,4 pollici (2340×1080 pixel), processore octa core Exynos 7904, 6 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamere posteriori da 13, 5 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel e batteria da 5.000 mAh. I prezzi sono 1.999 yuan (Galaxy A60) e 1.499 yuan (Galaxy A40s). Non è noto se e quando arriveranno su altri mercati.

La nuova serie Galaxy A ha avuto un grande successo in India. Un dirigente Samsung ha comunicato che sono stati venduti due milioni di Galaxy A10, A30 e A50 in 40 giorni. Samsung ha lanciato la serie proprio per incrementare le vendite nel paese asiatico, dove Xiaomi è attualmente il dominatore assoluto con la serie Redmi.