Motorola Moto Z4, smartphone di fascia media?

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sulla quarta generazione dei Moto Z, ovvero gli smartphone che rappresentano l’offerta di Motorola per la fascia medio-alta e alta. Secondo quanto scoperto dal sito 91mobiles.com, il Moto Z4 non avrà specifiche da top di gamma, per cui un Moto Z4 Play potrebbe essere eliminato dalla roadmap.

Attualmente il produttore statunitense vende i modelli Moto Z3 e Moto Z3 Play, rispettivamente di fascia alta e media. Si ipotizzava che il Moto Z4 fosse stato l’erede del Moto Z3 e che potesse integrare il processore Snapdragon 855. Secondo i materiali marketing ricevuti dal sito 91mobiles.com, il Moto Z4 dovrebbe invece avere specifiche simili a quelle dello smartphone noto finora come Moto Z4 Play. Forse il vero top di gamma sarà il misterioso smartphone con quattro fotocamere posteriori.

Il Moto Z4 dovrebbe quindi avere uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 25 megapixel. La modalità Group Selfie indica la presenza di un obiettivo grandangolare. Il Moto Z3 ha due fotocamere posteriori da 12 megapixel. Per il Moto Z4 si prevede invece una singola fotocamera da 48 megapixel. Grazie alla tecnologia Quad Pixel, che combina quattro pixel in uno, sarà possibile scattare foto da 12 megapixel con una qualità superiore in condizioni di scarsa illuminazione.

Nella documentazione ci sono riferimenti alla modalità Night Vision, alle funzionalità IA e agli sticker AR. la dotazione hardware dovrebbe comprendere anche 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di storage, batteria da 3.600 mAh con ricarica rapida Turbo Charge, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo sarà sicuramente Android 9 Pie. Non mancheranno ovviamente i 16 pin magnetici sul retro che permettono di collegare gli accessori, tra cui il Moto Mod 5G. Il prezzo non è riportato, ma si prevede una cifra intorno ai 500 euro.