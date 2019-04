Marco Locatelli,

La tanto vociferata nuova versione economica di Nintendo Switch potrebbe già sbarcare sugli scaffali dei negozi in autunno. A riportarlo il quotidiano giapponese Nikkei in queste ore.

Come hanno già scritto diverse testate nei mesi scorsi, il nuovo modello della console ibrida del colosso di Kyoto dovrebbe essere più piccolo e leggero rispetto all’attuale versione. La nuova versione della console Nintendo potrebbe inoltre essere solo portatile, anche se – sempre secondo Nikkei – non mancherà la possibilità di collegarla alla TV all’occorrenza. Tuttavia sembra evidente – come riportato da più parti – che la principale natura di questa riedizione lite di Nintendo Switch sarà (soprattutto) una console portatile.

Con Nintendo Switch “Lite” sembra quindi che Nintendo voglia pensionare l’ormai vecchio 3DS, riproponendosi ad un mercato più giovane con una proposta handheld più fresca e ovviamente in grado di supportare tutti i titoli per Switch.

Sembrerebbe più lontana, invece, una versione più performante di Nintendo Switch. Secondo quanto indicato dal Wall Street Journal a marzo, infatti, la versione più potente della console potrebbe arrivare non prima nel 2020, proprio insieme alla nuova Xbox e a PlayStation 5.

Non resta che attendere l’evolversi della situazione. Magari sarà proprio il prossimo E3 2019 l’occasione buona per Nintendo di svelerà le due nuove versioni della sua console, che al momento ancora sono avvolte da un fitto alone di mistero.

Sempre sul fronte Nintendo, ricordiamo che sul Nintendo eShop.fino a giovedì 25 aprile una selezione dei titoli per Nintendo Switch di maggior successo saranno oggetto di sconti fino al 60% sul loro prezzo base grazie ai Saldi Blockbuster.