Assistenti vocali, tasto ad hoc sulle tastiere PC?

Marco Locatelli,

La tecnologia dell’assistente vocale sta prendendo sempre più piede, con una forte accelerata in questi ultimi mesi rappresentata dai soliti big del settore: Google con il suo Assistente Google e Amazon con Alexa. E il crescere di queste soluzioni per la casa intelligente portano le aziende a studiare nuovi modi per renderle ancora più alla “portata”di tutti. Ultima trovata, l’idea di creare un tasto dedicato agli assistenti vocali sulle tastiere dei computer. A pensarla nientepopodimeno che Google, ma non solo per il suo assistente vocale.

Qualcosa del genere già esiste su computer come i Pixelbook o i Chromebook, dove al posto del tasto con la finestra di Windows c’è un pulsante con il simbolo di Assistente Google. La novità è, però, che non esiste ancora un vero e proprio standard legato all’assistente vocale. Almeno fino ad ora.

Il colosso di Mountain View ci ha infatti pensato e ha presentato una soluzione ufficiale valida per tutti, e che riguarda proprio un nuovo tasto che permetterà di richiamare non solo Google Assistant ma tutti gli assistenti vocali disponibili sul mercato, come ad esempio Cortana su Windows e Siri su iOS.

Ciò significa che, in futuro, sulle tastiere USB e bluetooth di terze parti insieme ai tanti tasti già conosciuti ci potrebbe essere anche un pulsante dedicato a richiamare sui vari sistemi operativi l’assistente vocale di turno, da Cortana a Google Assistant passando per Siri. Ovviamente sarà a discrezione dei produttori delle tastiere PC decidere se inserire o meno nelle proprie periferiche questa nuova soluzione, che non è assolutamente obbligatoria trattandosi di uno standard USB HID.

Novità di qualche giorno fa sempre sul fronte Assistente Google riguarda la possibilità che, in futuro, i clienti G Suite potranno chiedere all’assistente di bigG dove e quando, ad esempio, si svolge una riunione e qualsiasi altro appuntamento segnato su Calendar.