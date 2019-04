Intel Core, nuovi processori per PC portatili

Marco Locatelli,

Oggi Intel ha presentato la nuova generazione di processori Intel Core per PC portatili. Si tratta dei nuovi Intel Core di nona generazione serie H, progettati per gamer e content creator.

La nostra nuova piattaforma di nona generazione è progettata per soddisfare gamer, content creator e utenti più esigenti, offrendo loro più di ciò che vogliono. Stiamo introducendo prestazioni di livello desktop, con frequenze fino a 5 Ghz e 8 core, in una gamma di dispositivi più sottili e un nuovo livello di connettività con Wi-Fi 6 (Gig +), in modo che gli utenti possano giocare o creare ovunque essi vogliano – spiega Fredrik Hamberger, General Manager dei Premium and Gaming Notebook Segments di Intel

Attualmente ci sono 580 milioni di gamer su PC e 130 milioni di content creator, mercato a cui Intel guarda con molta attenzione e si rivolge con questi nuovi processori per computer portatili. I processori Intel Core di nona generazione offrono infatti prestazioni importanti, il wireless veloce con Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig +), connettività più versatile via cavo grazie a Thunderbolt 3, e supporto per tecnologia di memoria Intel Optane.

Parlando di numeri, il modello top di gamma è il processore Intel Core i9-9980HK di nona generazione, il primo processore mobile Intel Core i9 che offre le migliori prestazioni della sua categoria arrivando a una frequenza Turbo massima di 5 GHz grazie a Intel Thermal Velocity Boost; 8 core e 16 thread, e il supporto fino a 16 MB di Intel Smart Cache.

I processori Intel Core di nona generazione per portatili sono progettati per i carichi di lavoro più impegnativi, in modo da offrire: una gamma completa di processori, tra cui Core i5, i7 e, per prestazioni ancora maggiori, il processore Intel Core i9-9980HK sbloccato; fino al 33% di incremento prestazionale rispetto a un PC di 3 anni fa; fino al 28% di reattività in più; continua ottimizzazione delle prestazioni grazie a Intel Dynamic Tuning per ogni tipo di PC portatile.

I notebook da gaming con i nuovi processori Intel risultano notevolmente migliorati, con prestazioni ottimizzate per la batteria e con Intel Wi-Fi 6 AX200 che supporta velocità Wi-Fi multi-Gigabit, lo standard più recente, in grado di offrire bassa latenza e velocità di connessione ultraveloce.

I gamer saranno in grado di giocare a videogame AAA immersivi con un miglioramento fino al 56% dei fotogrammi al secondo (FPS) con titoli come “Total War: Warhammer II”; ottenere tempi di preparazione del gioco più veloce fino al 38% in giochi come “Civilization 6”; giocare, registrare e fare streaming senza compromessi e trasmettere video live in HD fino a 2.1 volte più veloce rispetto alla generazione precedente;

connettersi con l’ultima tecnologia standard Wi-Fi per gaming attraverso Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+), e ottenere la connettività migliore sia per velocità che reattività con un nuovo router Wi-Fi 6 (Gig+) dotato di tecnologia Intel.

I processori Intel Core di nona generazione per mobile offrono maggiore velocità nell’editing di video, per consentire di svolgere, anche quando si è in viaggio, pesanti operazioni per la creazione di contenuti. Inoltre, la nuova Intel Optane memory H10 con storage a stato solido fornisce la reattività della memoria Intel Optane unita alla capienza di un SSD QLC NAND, accelerando il caricamento delle applicazioni e dei contenuti, e Thunderbolt 3 migliora l’esperienza, sia in casa che in ufficio, tramite un unico cavo veloce che consente di collegare molteplici monitor 4K, storage esterno aggiuntivo e di caricare la batteria.

I processori Intel Core di nona generazione per PC portatili offriranno editing di video 4K fino al 54% più veloce; con fino a 1 TB di storage totale, la memoria Intel Optane H10 con memoria a stato solido offrirà la capacità necessaria agli utenti per le proprie app e file; creazione di contenuti fino al 63% più veloce rispetto a un PC di 3 anni fa, assicurati da Intel Optane memory H10 con storage a stato solido rispetto a un SSD NAND TLC; Intel Wi-Fi 6 (Gig+) consente di condividere 10 GB di file multimediali in meno di 1 minuto (quasi 3 volte più velocemente rispetto allo standard 2×2 AC Wi-Fi. Quando connesso a un nuovo router Wi-Fi 6 (Gig+) dotato di tecnologia Intel, gli utenti possono contare su connettività più veloce che mai per la creazione, la modifica e la condivisione di contenuti.

A partire dal 23 aprile 2019, PC portatili dotati di processori Intel Core di nona generazione saranno introdotti da OEM quali Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo ed MSI, nel momento in cui presenteranno i migliori notebook per gaming e creazione di contenuti.

Nuovi processori anche per PC desktop. Oggi sono state introdotte anche novità nella famiglia di processori Intel Core di nona generazione per desktop. La nuova linea di processori Intel Core di nona generazione per PC desktop offre attualmente più di 25 prodotti in totale, con opzioni che spaziano dai processori Intel Core i3 fino ai processori Intel Core i9, con prestazioni straordinarie e flessibilità tali da soddisfare una vasta gamma di esigenze dei consumatori: dalla produttività quotidiana al gaming e alla creazione di contenuti.

All’interno di questa famiglia di prodotti si aggiungono sul mercato anche processori Pentium Gold e Celeron per il computing di fascia entry level, offrendo ai consumatori ancora più opzioni per trovare il PC desktop perfetto per soddisfare le loro esigenze specifiche e il budget.