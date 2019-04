Razer lancia i nuovi Blade da 15 e 17 pollici

Antonino Caffo,

La famiglia di portatili da gioco di Razer si fregia, in questo 2019, dei nuovi Blade Pro da 17 pollici e Blade da 15 pollici. Si tratta di versioni riviste di modelli già usciti, che beneficiano di aggiornamenti hardware di assoluto rispetto. Il nuovo Razer Blade Pro si allinea al design dei Blade e Blade Stealth precedenti, con un display Full HD che vanta cornici ridotte, diagonale da 17,3 pollici e refresh rate di 144 al secondo, rispetto ai 120 visti sui modelli dello scorso anno. A livello di sicurezza, a bordo troviamo una webcam che supporta Windows Hello, per un accesso biometrico via impronte digitali o riconoscimento facciale.

Ma, come detto, il nodo centrale porta i marchi di Intel e Nvidia. Il Blade Pro 17 presenta un processore Intel Core i7-9750H, affiancato da una memoria DDR4 2666 e 512 GB di storage SSD PCIe, espandibile fino a 2TB. Il tutto in coppia con schede grafiche Nvidia RTX 2060, RTX 2070 o RTX 2080 nelle varianti Max-Q, con ray-tracing. Il Pro gode anche di una connettività migliore, con Ethernet 2.5G, throughport da 10 gigabit al secondo, tre porte USB Type-A, due USB Type-C e una Thunderbolt 3, al fianco di un jack audio e una porta HDMI.

Il Razer Blade da 15 pollici arriva in tre nuove versioni: due “avanzate” e una base. Le prime montano una camera di vapore, l’illuminazione Chroma e una memoria singola. Quello base presenta un’illuminazione a zona singola e una soluzione dual storage, oltre a termiche tradizionali. La grafica, in quest’ultimo caso, è una Nvidia GeForce RTX 2060, 2070 o 2080 (sempre Max-Q), mentre sulla Advanced Mode l’unica opzione è una RTX 2080 Max-Q, supportata da uno schermo Oled a 60Hz. Interessante l’opportunità di virare verso un pannello 4K touchscreen, per vivere ancora più a fondo le ambientazioni dei giochi più realistici in 3D. Razer Blade 15 parte da un prezzo di 1.999 dollari e arriva a 2.399 dollari mentre il Pro 17 parte da 2.499 dollari, convertibili in euro a qualche centone in più.