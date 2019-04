Tablet Samsung: modelli, schede e prezzi

Filippo Vendrame,

Samsung propone ai suoi clienti diversi modelli di tablet PC Android. Trattasi di prodotti progettati per andare in contro alle diverse esigenze delle persone sia a livello di funzionalità offerte che di budget. La casa coreana offre modelli che possono essere utilizzati sia per giocare, navigare su Internet che per lavorare. Samsung è riuscita a realizzare tablet pc molto interessanti grazie soprattutto all’implementazione di un’interfaccia personalizzata che permette di sfruttare al meglio gli ampi display.

L’offerta di Samsung nel settore dei tablet pc è quindi molto variegata ed è composta anche da modelli dotati di connettività 4G LTE per poter funzionare in mobilità. Ad esaltare l’aspetto della produttività, alcuni modelli sono dotati pure di pennino che consente di interagire sullo schermo per prendere note o disegnare. Ecco una carrellata dei prodotti più recenti che gli interessati possono acquistare online o nei negozi.

Tablet Samsung: modelli

Samsung Galaxy Tab S5e

Tablet pc Android di fascia media che si mette in luce per supportare la versione 2.0 di Bixby, l’assistente vocale di Samsung. Samsung Galaxy Tab S5e dispone di un telaio unibody in alluminio con schermo Super AMOLED da 10,5 pollici e risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). Le buone prestazioni sono garantite dalla presenza del processore Snapdragon 670, affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Buono anche il comparto fotografico con una fotocamera posteriore da 13 MP ed una anteriore da 8 MP. Scheda tecnica che continua con WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, porta USB 3.1 Type-C e lettore per le impronte digitali. La batteria ha una capacità di 7.040 mAh. Disponibile anche in versione 4G.

Prezzi a partire da 449 euro.

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S4 è un tablet pc votato alla produttività. Dispone innanzitutto di un display Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). Nessun problema sul fronte delle prestazioni grazie all’adozione del processore Snapdragon 835, abbinato a 4 GB di RAM e 64/256 GB di memoria flash. Buono anche il comparto fotografico con un sensore posteriore da 13 MP ed un sensore anteriore da 8 MP. Non mancano sensori e supporti come il WiFi, il Bluetooth e il GPS. Opzionalmente è disponibile anche una variante 4G.

Ma il vero elemento distintivo di questo tablet pc è la presenza del pennino S Pen che permette di effettuare diverse operazioni tra cui pendere appunti e disegnare. Tra gli accessori anche una tastiera cover che permette di poter scrivere con facilità testi e documenti.

Prezzi a partire da 629 euro.

Samsung Galaxy Tab A (2019)

Samsung Galaxy Tab A (2019) è un tablet pc Android di fascia medio bassa che è stato progettato per offrire divertimento agli utenti. Grazie al display da 10.1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, gli utenti potranno disporre di una riproduzione dei colori di alto livello. Nessun problem anche sul fonte delle prestazioni grazie al processore Octa-Core con 2 GB di RAM e 32 GB di storage, ovviamente espandibile attraverso le memorie microSD.

Discreto anche il comparto fotografico grazie ad un sensore posteriore da 8 MP. Frontalmente, invece, spicca una fotocamera da 5 MP. Ovviamente presenti sensori e supporto come WiFi, Bluetooth e GPS. Disponibile anche una variante dotata di connettività 4G.

Prezzi a partire da 219,90 euro.

Come scegliere

Scegliere il tablet pc giusto per le proprie esigenze è molto importante. La prima cosa da valutare è l’uso che se ne farà. Se l’obiettivo è solamente di navigare su Internet, vedere qualche video su YouTube o su Netflix, non serve assolutamente puntare sui modelli di fascia alta in quanto sarebbe solamente uno spreco di soldi.

Discorso diverso se non si hanno problemi di budget e se serve un prodotto flessibile in grado di potersi sostituire, con le giuste proporzioni, ad un piccolo laptop. In questo caso, i prodotti di fascia alta sono i più indicati in quanto offrono prestazioni elevatissime e garantiscono alle persone di poter effettuare ogni genere di attività, siano esse editare testi, foto, video o altro.

Inoltre, in questi scenari può essere anche consigliabile di acquistare le tastiere cover che permettono, davvero, di trasformare i tablet in mini laptop per creare ed editare facilmente documenti.

La scelta della redazione

Il Samsung Galaxy Tab S4 è sicuramente il prodotto più performante e la presenza del pennino S-Pen è un indubbio valore aggiunto. Tuttavia è un tablet pc molto specifico ed è sul mercato da molto tempo. Il tablet pc più equilibrato che offre Samsung oggi è sicuramente il Samsung Galaxy Tab S5e. Le specifiche tecniche consentono a questo tablet pc di essere eccellente sul fronte dell’intrattenimento, anche per i giochi e di non faticare troppo quando si chiede un qualcosa di più, magari per gestire documenti, foto e video.