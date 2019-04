iPhone XI: la tripla fotocamera sarà sporgente

Marco Grigis,

Emergono nuovi dettagli sugli iPhone XI, gli smartphone che Apple potrebbe presentare a settembre come evoluzione dell’attuale linea in commercio. Da giorni si parla della tripla fotocamera di cui i dispositivi potrebbero essere dotati, con gli obiettivi racchiusi in un singolare – e forse ingombrante – quadrato. Da un rendering ripreso da AppleInsider, tuttavia, si apprende un’informazione ulteriore: questo quadrato sarà sporgente, così come avviene per gli esemplari già oggi disponibile nei negozi.

I render in questione sono stati elaborati da CashKaro e OnLeaks, sulla base degli schemi e degli stampi industriali di iPhone XI, apparsi sui social network nelle scorse settimane. Secondo quanto reso noto, l’area quadrata che ospiterà le fotocamere posteriori sarà sporgente rispetto alla scocca del device, uno stratagemma già impiegato in passato da Apple per ospitare i singoli obiettivi senza però sacrificare troppo lo spessore del device. Le fotocamere potrebbero essere disposte in modo equidistante l’una dalle altre oppure, secondo alcuni, seguendo un triangolo irregolare.

I leak relativi alla nuova area fotografica degli iPhone, da settimane sempre più insistenti, non sembrano però trovare troppo gradimento dagli utenti. In molti, soprattutto sulla piattaforma Twitter, hanno infatti sottolineato l’ingombro di un simile design, chiedendosi perché Apple non abbia optato per una disposizione allineata così come avviene sugli smartphone della concorrenza. È probabile, tuttavia, che sussistano delle precise necessità tecniche, forse per il corretto funzionamento dell’obiettivo “time-of-flight”. Sul fronte delle porte, invece, non è ancora ben chiaro se Apple sia intenzionata a rinnovare Lightning oppure passare a USB-C.

Una novità gradita, nel frattempo, potrebbe coinvolge il pannello frontale del device: si parla infatti di un notch leggermente più piccolo, per incorporare le componenti TrueDepth, e di bordi laterali ulteriormente ridotti.

Così come già accennato, i nuovi iPhone XI – nome ancora non confermato dalle parti di Cupertino – dovrebbero essere presentati a settembre. Due i device di alta fascia, con le ormai canoniche dimensioni di 5.8 e 6.1 pollici. Non resta che attendere, di conseguenza, altri rumor provenienti dai distretti di produzione asiatici.