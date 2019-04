Sony TV 4K HDR, presto nei negozi la Serie AG9

Antonino Caffo,

Sony Europe ha annunciato la disponibilità della serie di TV Bravia Oled 4K HDR AG9 anche in Italia. I TV possono essere già prenotati nei vari formati, con le consegne dei modelli da 65” e 55” previste per maggio e quelle dei 77” a giugno.

AG9 è la nuova serie della gamma di Sony accomunata nelle sue declinazioni da un design sottile e minimalista. Ogni modello è dotato di oltre 8 milioni di pixel auto-illuminanti, controllati individualmente e con la precisione dal processore d’immagine X1 Ultimate, caratterizzato dalla tecnologia Object-Based Super Resolution, che rileva e analizza i singoli oggetti all’interno di una scena per esaltare con intelligenza i contrasti, i dettagli e il colore.

In aggiunta, le TV AG9 montano il Pixel Contrast Booster, per perfezionare le sfumature e i contrasti nelle aree a elevata luminosità, portando anche i contenuti in SD e HD a livelli vicini al 4K HDR. Non dimentichiamo poi la tecnologia Acoustic Surface Audio+, che offre nuovi standard di coinvolgimento, con il suono che proviene dall’intero schermo, creando un’armonia perfetta tra audio e immagine. Sul TV AG9 sono inoltre presenti attuatori di nuova concezione che sfruttano un design ovale, per offrire un campo sonoro più ampio tra bassi e alti e un’acustica complessiva più potente. Inoltre, per chi dispone di un sistema di home cinema, la modalità Speaker TV centrale consente di usare il TV come altoparlante. Inoltre, la Serie AG9 è compatibile con AirPlay 2 e HomeKit di Apple, per riprodurre contenuti in streaming da iPhone, iPad e Mac in maniera facile e intuitiva.

I prezzi dei modelli in Italia partono dai 2.999 euro del 55 pollici per arrivare ai 3.999 euro del 65 pollici, fino ai 7.999 euro del 75 pollici, con pre-ordine già attivo e disponibilità, come anticipato, da maggio (55″ e 65″) e giugno (75″).