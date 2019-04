Calcolatrice di Google riceve il tema scuro

Marco Locatelli,

Poco alla volta tutti i servizi e le applicazioni dell’enorme ecosistema Google stanno ricevendo il tema scuro, da Google Drive al browser Chrome su Android. Insomma, prima o poi tocca a tutte le piattaforme made in Google passare al “lato oscuro”.

Ultima in ordine è la Calcolatrice presente nella versione stock di Android, che in queste ore ha ricevuto un aggiornamento – per la precisione il 7.6 – che introduce la possibilità di passare dalla modalità dark a light dell’app.

Al momento l’update non è ancora arrivato su Google Play Store ma è probabile sarà disponibile nei prossimi giorni. Dalle prime immagine trapelate sul web, come riportano i colleghi di Android Police, l’arrivo del tema scuro non ha stravolto ovviamente la calcolatrice di Android, che si presenta solamente in questa nuova veste grigio scura.

Per attivare la modalità dark è sufficiente richiamare il menù dal tasto coi tre puntini presenti in alto a destra, e poi selezionare la voce “scegli tema”. A questo punto si potrà scegliere se rimanaere con il tema “light” oppure passare al “dark”. Niente tema completamente nero, però: questa nuova calcolatrice dark si presenta infatti con un grigio molto scuro.

Uno degli ultimissimi programmi di Google a passare al tema scuro è il browser Chrome con il nuovo aggiornamento alla versione 74 per sistema operativo Windows. Questo, al momento, è possibile perà solamente per Windows 10 e non sugli altri sistemi operativi targati Microsoft. La feature non si attiva o disattiva manualmente, ma viene impostata in modo del tutto automatico in base al setting generale del sistema operativo Microsoft. Se infatti Windows 10 è impostato con il tema scuro, di conseguenza anche Google Chrome si adatterà al sistema operativo su cui gira offrendo la sua versione dark.