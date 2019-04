OnePlus 7 Pro, fotocamera con zoom ottico 3x

Luca Colantuoni,

Pochi giorni ha OnePlus ha confermato con un tweet che il OnePlus 7 Pro avrà tre fotocamere posteriori. Simon Liu, Imaging Director del produttore cinese, ha svelato durante un’intervista a Wired che una di esse offrirà uno zoom ottico 3x.

La fotocamera con teleobiettivo è una caratteristica irrinunciabile nei moderni top di gamma. Lo Huawei P30 Pro è diventato il punto di riferimento per il settore con il suo zoom ottico 5x. OnePlus non ha utilizzato una struttura a periscopio, ma gli ingegneri sono riusciti a mantenere uno spessore ridotto nonostante lo zoom ottico 3x. Liu ha evidenziato diversi miglioramenti rispetto allo zoom ibrido 2x dell’attuale OnePlus 6T.

In base ai test effettuati da Wired con un modello di pre-produzione, le immagini sono piuttosto nitide con contorni ben definiti e una buona fedeltà cromatica. Si notano però più rumore e meno dettagli rispetto al P30 Pro, ma Liu ritiene che il giudizio sia soggettivo. È disponibile anche lo zoom digitale 10x e la registrazione video con zoom ottico 3x e stabilizzazione. L’interfaccia è molto semplice e simile a quella del OnePlus 6T.

Non c’è nessun sensore ToF (Time-of-Flight), quindi sembrano confermate le specifiche che circolano da qualche settimana: sensori da 48, 16 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e tele. La fotocamera principale produce scatti da 12 megapixel, utilizzando la tecnica del Pixel Binning che combina quattro pixel adiacenti per ottenere immagini meno rumorose in presenza di scarsa illuminazione. È stato inoltre migliorato il supporto HDR.

Nell’app Fotocamera non è possibile attivare il riconoscimento automatico della scena, ma viene comunque utilizzato “dietro le quinte”. Il teleobiettivo viene sfruttato anche per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh in modalità Ritratto. È infine presente la funzionalità Nightscape per gli scatti in notturna.

OnePlus ha già avviato la campagna pubblicitaria negli Stati Uniti. Nel seguente tweet si può vedere la pagina acquistata sul New York Times. L’annuncio della serie OnePlus 7 è stato programmato per il 14 maggio.

No bells and whistles.

No bezel.

No notch.

Just a better phone. Now that's newsworthy.@nytimes pic.twitter.com/85DgxLG7YN — OnePlus USA (@OnePlus_USA) April 29, 2019