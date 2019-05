Xiaomi compie un anno in Italia e apre tre store

Luca Colantuoni,

Xiaomi festeggia il primo anno di presenza sul mercato italiano con una serie di iniziative per i suoi fan. È prevista infatti l’apertura di altri tre Mi Store, dove verranno esposti tutti i prodotti disponibili nel nostro paese, l’ultimo dei quali è il Mi 9 SE. Il primo aprirà a Roma e sarà il più grande d’Italia.

La data esatta del compleanno è il 24 maggio, ma Xiaomi vuole festeggiare per un mese intero con numerosi eventi importanti. Si parte con l’inaugurazione del Mi Store all’interno del centro commerciale Porta di Roma che il produttore definisce “flagship store”, in quanto occupa una superficie di 355 mq e ospiterà tutti i prodotti distribuiti in Italia, ovvero smartphone, dispositivi per la smart home e accessori. Per l’occasione è previsto un concorso che metterà in palio un Mi 9 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

I fan del produttore cinese troveranno anche il Mi 9 SE, uno smartphone con schermo AMOLED da 5,97 pollici, processore octa core Snapdragon 712, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 48, 13 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, lettore di impronte digitali in-display, batteria da 3.070 mAh e Android 9 Pie con MIUI 10. I prezzi sono 349,90 euro (6GB+64GB) e 399,90 euro (6GB+128GB).

L’espansione di Xiaomi in Italia continuerà con l’apertura del Mi Store a Catania presso il centro commerciale Etnapolis (25 maggio) e a Napoli presso il centro commerciale Campania (1 giugno). Tutte le informazioni verranno pubblicate sul sito della Mi Community e sui social network. Il numero degli store aumenterà quindi a otto. Sono già aperti quelli di Arese, Novate Milanese, Bergamo, Venezia e Valmontone.