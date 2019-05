Garmin presenta i nuovi Forerunner

Antonino Caffo,

La famiglia Garmin Forerunner, smartwatch e indossabili dedicati alla corsa, si allarga con tre nuovi modelli che mirano a soddisfare le esigenze di tutti i tipi di corridori. C’è l’esemplare per chi inizia a muovere i primi passi da oltre che amatore, a chi punta a chiudere la sua prima mezza maratona, fino all’utente che a running affianca ciclismo e nuoto. Ecco quindi i Forerunner 45 e 45S, Forerunner 245 e 245 Music e Forerunner 945.

Al di là delle differenze di declinazione, i vari wearable integrano funzioni in condivisione, come la riproduzione musicale integrata, opzioni per il fitness e indicazioni avanzate per l’allenamento, sicurezza e localizzazione GPS, in aggiunta alle analisi metriche e delle prestazioni. Forerunner 45 e Forerunner 45S sono i compagni per un utilizzo quotidiano e hanno, rispettivamente, una cassa da 42 millimetri e da 39 millimetri. Grazie al monitoraggio dello stress e alla registrazione dell’energia Body Battery, gli utenti possono concentrarsi sulla propria salute e pianificare meglio la giornata per ottimizzare i tempi di attività, allenamento e riposo. In particolare, Forerunner 45 è indicato non solo per la corsa, ma anche per la bicicletta, l’ellittica, l’attività cardio, lo yoga e altro ancora. Entrambi hanno una batteria con autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 13 ore in modalità GPS e sono disponibili a un prezzo consigliato al pubblico di 199,99 euro.

I Forerunner 245 prevedono invece nuove e innovative funzioni dedicate alla corsa. Ad esempio Garmin Coach, per fornire allenamenti personalizzati e portare a termine con successo e buoni risultati competizioni sulle distanze dei 5 e 10 chilometri, e della mezza maratona. Inoltre, In base ai dati registrati, Forerunner 245 è in grado di stimare il tempo di gara. Le opzioni fisiologiche avanzate permettono di misurare il valore VO2 Max, il tempo di recupero, la tipologia, aerobico e anaerobico, e il carico di un allenamento e altro ancora.

Il solo modello Forerunner 245 Music prevede anche una memoria interna sulla quale è possibile caricare i propri brani musicali preferiti da ascoltare con cuffie Bluetooth compatibili; la funzione Music è compatibile con Spotify e Deezer, scaricabili sul dispositivo tramite la piattaforma Garmin Connect IQ Store. Ha una batteria con autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 24 ore in modalità GPS. I nuovi Forerunner 245 e Forerunner 245 Music sono disponibili rispettivamente a un prezzo consigliato al pubblico di 299,99 euro e di 349,99 euro.