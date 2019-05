HP lancia le nuove OfficeJet Pro Serie 9000

Antonino Caffo,

HP ha annunciato una nuova serie di stampanti smart, progettate per le esigenze delle piccole imprese. I membri della famiglia HP OfficeJet Pro coniugano funzionalità intelligenti e un design particolare, al fianco delle consolidate prestazioni e affidabilità che caratterizzano i prodotti del marchio.

Tra le caratteristiche più interessanti della Serie 9000 troviamo Smart Tasks, la prima soluzione mobile che automatizza le attività di scansione e consente di ridurre i passaggi nelle attività ripetitive. È possibile organizzare i documenti il 50% più velocemente, avviare con un solo tocco la stampa fronte/retro automatica e scansioni avanzate (sul cloud, tramite e-mail e altro ancora) e perfino creare documenti modificabili e in cui è possibile eseguire ricerche eseguendo scansioni dal telefono o dalla stampante.

Il modello OfficeJet Pro 90199 include, oltre al servizio di consegna dell’inchiostro per un anno, maggiore sicurezza, privacy e controllo, con una connettività Wi-Fi che può correggere in automatico gli errori, assicurando una connessione costante. Le stampanti HP OfficeJet Pro della serie 9000 sono disponibili da questo mese a partire da 199 euro presso rivenditori selezionati, su Amazon e su HP.com. Su tutte, HP ha integrato Instant Ink for Business, che evita qualsiasi rischio di esaurire l’inchiostro quando è più necessario, tramite un’ottimizzazione dei consumi.

HP ha inoltre annunciato anche importanti novità per le stampanti laser, con l’arrivo delle nuove declinazioni delle HP Laser, HP Laser MFP, HP Color Laser e HP Color Laser MFP, tra le più piccole al mondo nella categoria. Le stampanti HP Laser 100, HP Laser MFP 130, HP Color Laser150 e HP Color Laser MFP 170 saranno disponibili dal 1 luglio e offrono soluzioni di stampa a prezzi contenuti, che le piccole aziende possono adattare con la massima facilità in base al proprio stile di lavoro, per ottenere le prestazioni di business di cui hanno bisogno.