MediaWorld, è tempo di Mobile Mania

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino “Mobile Mania” che rimarrà valido sino al prossimo 8 di maggio. Come fa ben intuire il nome, trattasi di un volantino esplicitamente dedicato al mondo della telefonia mobile sebbene non manchino proposte anche in altre categorie di prodotti.

Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Samsung Galaxy S9+ a 579 euro, oppure il Samsung Galaxy Note 8 a 399 euro. Ovviamente non mancano nemmeno i nuovissimi Samsung Galaxy S10 e la famiglia di smartphone Huawei P30 / P30 Pro di recentissima presentazione e quindi proposta a prezzo pieno. In alternativa, il Huawei Mate 20 Pro può essere acquistato a 699 euro. I fan Apple potranno rivolgere la loro attenzione sull’iPhone XR venduto da MediaWorld a partire da 859 euro.

Tra i tablet pc, invece, l’iPad 2018 4G 32 GB è venduto al prezzo di 399 euro. Presenti anche diverse proposte per chi volesse cambiare computer con uno di nuova generazione dotato del sistema operativo Windows 10. Per esempio, il potente notebook per il gaming MSI PS63 MODERN 8RC-018IT con CPU Intel di ottava generazione è in vendita a 1299 euro.

Gli appassionati di videogiochi e di console potranno optare, invece, per la PS4 a 279 euro con 3 mesi di PlayStation Plus. In alternativa, la Nintendo Switch è offerta a 329 euro.

Il volantino di MediaWorld continua con fotocamere, anche reflex e tanti nuovi televisori per chi cerca la vera alta definizione.

Non mancano poi monitor, indossabili, smart speaker e tanti altri gadget.

MediaWorld sottolinea che tutti gli acquisti sopra i 299 euro potranno essere pagati in comode rate mensili ad interessi zero. Maggiori informazioni direttamente all’interno del volantino della catena di elettronica.