Sony Alpha A7 III migliore full-frame mirrorless?

Antonino Caffo,

Gli ultimi dati di vendita sulle fotocamere, rilasciati da BCN, una società di ricerca giapponese di vendite al dettaglio, hanno rivelato che Sony è il leader del mercato quando si tratta di mirrorless full-frame. Il rapporto (individuato da Canon News) mette a confronto gli acquisti delle cinque principali fotocamere mirrorless full-frame e la Sony Alpha A7 III emerge chiaramente come vincitrice.

Le cifre considerate dal rapporto si riferiscono al periodo che va da marzo a inizio aprile 2019 e mostrano come la Canon EOS RP abbia avuto un buon inizio quando è stata lanciata. Tuttavia, un mese dopo la sua uscita, i numeri di vendita sono crollati, dando alla Sony Alpha A7 III l’opportunità di effettuare un sorpasso. E a finire dietro sono state non solo la EOS RP, ma anche la Canon EOS R, la nuova Nikon Z7 e la sorella più economica, la Z6.

Riferendosi principalmente al mercato giapponese, le statistiche sorprendono un po’, visto che in precedenza la M-series mirrorless ha avuto un certo successo nel paese d’origine. È anche interessante il fatto che le vendite di EOS RP siano crollate così drasticamente; una sensazione che l’alternativa economica non colga così tanto l’interesse come Canon sperava. BCN suggerisce che è la mancanza di obiettivi nativi per le fotocamere della Serie R Canon ad aver causato la perdita presso i consumatori. Attualmente ci sono quattro obiettivi nativi disponibili per la Serie R, con altri sei in arrivo quest’anno. Rispetto a questi, Sony ha già un enorme ecosistema di ottiche per le mirrorless full-frame e, considerata l’infanzia delle controparti di gamma Canon e Nikon, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che Sony si ritrovi ad affrontare una concorrenza più dura.