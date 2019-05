Android Auto, nuovo look in estate

Marco Locatelli,

Nel giorno di Google I/O 2019, Google rilascia informazioni sulla nuova grafica di Android Auto, che si presenta più semplificato rispetto al passato e quindi più sicuro per gli automobilisti che ne faranno uso.

Come scrive Google sul blog ufficiale, il nuovo design sarà disponibile per tutte le auto compatibili con Android Auto entro l’estate. La nuova interfaccia è stata progettata per aiutare l’utente a viaggiare in maniera più sicura, con tutte le informazioni utili facilmente accessibili.

Non appena si avvia l’auto, Android Auto continuerà a riprodurre i file multimediali – come la musica -e mostrare l’app di navigazione preferita. È sufficiente toccare un luogo suggerito o dire Hey Google per raggiungere una nuova località.

Tutte le app saranno inoltre costantemente aggiornate: grazie alla nuova barra di navigazione l’utente potrà vedere le indicazioni stradali passo dopo passo e controllare le app e lo smartphone sullo stesso schermo.

Il tutto potrà essere fatto con meno tocchi sullo schermo. Il nuovo look permetterà infatti di controllare facilmente le applicazioni con un solo tocco, ad esempio per ottenere indicazioni stradali, riavvolgere un podcast o altro ancora.

Il nuovo centro notifiche permetterà di avere sotto traccia le chiamate ricevute, messaggi e avvisi recenti, e decidere di rispondervi in un secondo momento, quando è più comodo e sicuro per la guida.

Anche i colori sono stati ripensanti per semplificare l’utilizzo e i ragazzi di Google hanno anche introdotto il tanto richiesto tema scuro accoppiato con font più facili da leggere. Per chi possiede uno schermo più ampio rispetto alla media, Android Auto si adatta per mostrare informazioni aggiuntive, come chiamate in corso o controlli di riproduzione.