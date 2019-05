Samsung, promozione per la Festa della Mamma

Filippo Vendrame,

Samsung ha deciso di festeggiare la Festa della Mamma lanciando la ghiotta promozione “Auguri Mamma!”. Fino al 12 maggio collegandosi al sito della promozione e acquistando due dei prodotti in offerta, uno smartphone e un accessorio, si potranno risparmiare fino a 279 euro. Trattasi di una ghiotta opportunità di poter fare un simpatico regalo alla propria mamma risparmiando cifre importanti.

La promozione comprende diverse combinazioni. Galaxy S10e o Galaxy Note 9 + Galaxy Watch Active. Combinazione che include uno degli ultimi smartphone di fascia alta della casa coreana e uno dei suoi migliori smartwatch. In alternativa è possibile acquistare la combo Galaxy A50 o Galaxy A70 + Galaxy Buds per gustarsi video e musica a tutto volume. Se si sta cercando uno smartphone compatto e un indossabile per lo sport, Samsung suggerisce la combinazione Galaxy A40 + Galaxy Fit.

Infine, per avere il meglio nel formato tablet ed un indossabile per tenere traccia dell’attività fisica, la casa coreana offre la combinazione Galaxy Tab A + Galaxy Fit.

Da Samsung, dunque, un modo diverso e decisamente interessante per trovare un regalo per la propria mamma con un occhio di riguardo al proprio portafoglio.

Tutti i dettagli della promozione per la Festa della Mamma sono disponibili all’interno della pagina dedicata. Gli interessati potranno acquistare i prodotti in tutti i colori disponibili per poi farseli comodamente recapitare direttamente a casa.

Visti i risparmi, il suggerimento è quello di approfittarne prima che sia troppo tardi visto che l’offerta speciale termina già questo 12 maggio, cioè la data della ricorrenza della Festa della Mamma.