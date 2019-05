Apple Park, svelato il mistero: ecco l’Apple Stage

Marco Grigis,

Ha trovato finalmente soluzione il piccolo mistero, apparso negli scorsi giorni online, sull’apparizione di un palco colorato al centro di Apple Park. Le immagini, catturate da un drone e rapidamente circolate sui social network, hanno dato il via alle più svariate ipotesi: alcuni hanno scommesso su un evento speciale in occasione della WWDC di giugno, altri invece su concerti per i dipendenti in vista del prossimo mese delle celebrazioni LGBT. A svelare l’arcano è stato però Jonathan Ive: nessuna delle interpretazioni apparse sul web è corretta, il palco multicolor è stato montato per celebrare il primo compleanno della Spaceship e per omaggiare Steve Jobs.

L’evento in questione si terrà il prossimo 17 maggio e, secondo quanto riferito da Ive nel corso di una recente intervista, sarà destinato unicamente ai dipendenti della società targata mela morsicata. Secondo quanto reso noto, gli archi arcobaleno sono stati progettati dal team di designer dello stesso Ive, con la collaborazione di una compagnia specializzata nella costruzione di palchi per kermesse musicali. Il palco si compone di 25.000 parti diverse, che possono essere montate e smontate in modo facile, affinché possa essere impiegato all’occorrenza per ricorrenze speciali.

La scelta dei dettagli arcobaleno non sembra essere collegata all’universo LGBT, come molti hanno riferito ieri, bensì alla storia di Apple: sono i colori, infatti, che hanno caratterizzato per anni il logo della mela morsicata:

L’obiettivo è stato quello di creare un palco che fosse immediatamente riconoscibile come l’Apple Stage. L’arcobaleno è da tanti anni parte dell’identità Apple.

Come già anticipato, è molto probabile che l’Apple Stage – così come ribattezzato dallo stesso Ive – non sia una struttura permanente di Apple Park: verrà allestito unicamente in occasione di ricorrenze speciali ed eventi vari. Non resta che attendere, di conseguenza, nuove informazioni da Cupertino sull’appuntamento del 17 maggio.