Google: podcast tra i risultati di ricerca

Marco Locatelli,

Dopo Spotify, ora anche Google vuole investire con decisione sul podcasting. Come già annunciato nel corso del Google I/O 2019 – evento dedicato agli sviluppatori che si è concluso ieri – il colosso di Mountain View sta puntando maggiormente sui contenuti audio e ha introdotto anche i podcast tra i risultati di ricerca e che possono essere ascoltati direttamente nel browser.

Cercando un podcsat su Google, ora vengono infatti mostrati tre episodi più recenti che possono essere comodamente riprodotti nel web player di bigG su podcast.google.com. La funzionalità è disponibile sia su desktop che sui dispositivi mobili.

La nuova feaure si rivela particolarmente utile su iOS, dove un’applicazione per Google Podcasts ancora non è stata rilasciata. Il web player era stato avvistato per la prima volta già a marzo e ha un set di controlli simile all’applicazione Google Podcasts rilasciata su Android lo scorso anno. L’utente può ad esempio mandare avanti o indietro la traccia audio a intervalli di 30 secondi, mettere in pausa, controllare la velocità di riproduzione e, se si ha effettuato l’accesso con un account Google, è anche possibile sincronizzare la riproduzione su più dispositivi.

Il più grande limite di questa nuova funzione è che l’interfaccia del player consente di esplorare episodi da un singolo podcast, mentre non è consentito sfogliare diversi podcast dal sito.

Google non è l’unica società che ha lanciato un lettore di podcast fruibile direttamente nel browser web. Ad aprile, infatti, anche Apple ha aggiornato la sua interfaccia web per permettere la riproduzione dei podcast. Una scelta che ha inevitabilmente rafforzato le voci secondo le quali la mela morsicata avrebbe intenzione di suddividere iTunes in tre applicazioni separate per musica, TV e, appunto, podcast.