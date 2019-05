Volantino Unieuro: Happy Sconti a tasso zero

Filippo Vendrame,

Sino al 16 maggio rimarrà valido il nuovo volantino delle offerte di Unieuro all’interno del quale è possibile trovare molti prodotti in sconto acquistabili anche a rate a tasso zero. Tra gli smartphone, per esempio, il Samsung Galaxy A7 è proposto a 229 euro. Il Samsung Galaxy S9, invece, potrà essere acquistato a 479 euro. Da evidenziare l’offerta sul Huawei Mate 20 Lite che potrà essere portato a casa a 249,90 euro.

Unieuro sottolinea anche la promozione “Uni Up grade“. Portando un vecchio dispositivo Apple sarà possibile acquistare un nuovo device della mela morsicata con un interessante sconto. Non solo smartphone, comunque, perché Unieuro propone in sconto anche tanti computer dotati del sistema operativo Windows 10. Per esempio, l’Acer Swift 3 con processore Intel Core i3 è proposto al prezzo di 499,99 euro. Oppure, il Lenovo Ideapad 330S con processore Intel Core i5 è offerto a 549,99 euro.

Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone la console Nintendo Switch in sconto a 299,99 euro. Tanti anche i televisori di nuova generazione che Unieuro propone a chi intende trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Televisori di brand come LG, Samsung ed altri, tutti con risoluzione 4K e piattaforma Smart.

Non mancano poi gadget di vario tipo, accessori per l’informatica, monitor, stampanti, indossabili, fotocamere e tanto altro ancora. Da evidenziare anche l’offerta sul monopattino elettrico di Xiaomi che potrà essere portato a casa al prezzo di 399,99 euro.

Una volantino, dunque, molto interessante, ricco e tutto da sfogliare per non perdere la possibilità di fare qualche sempre gradito affare. Le offerte sono valide sia online che in tutti i punti vendita della catena di elettronica in Italia.