OnePlus 7 Pro, schermo a 90 Hz e giochi compatibili

Luca Colantuoni,

OnePlus ha presentato la nuova serie di fascia alta composta da tre smartphone. Il OnePlus 7 Pro è sicuramente il modello più interessante, in quanto possiede alcune caratteristiche esclusive, come lo schermo Fluid AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), supporto HDR10+ e refresh rate di 90 Hz che ha ricevuto il massimo punteggio (A+) dagli esperti di DisplayMate.

Dopo aver effettuato i tradizionali test, gli esperti di DisplayMate hanno dichiarato che lo schermo del OnePlus 7 Pro è “visualmente indistinguibile dalla perfezione“, grazie ad elevati valori di luminosità, contrasto e fedeltà cromatica. Peculiarità del display è la frequenza di refresh superiore a quella standard di 60 Hz. L’incremento del 50% fornisce diversi vantaggi, come lo scorrimento più “fluido” dei contenuti, in particolare immagini e video. Il refresh rate di 90 Hz riduce o elimina anche il cosiddetto “flickering”, ovvero l’effetto che causa affaticamento degli occhi e mal di testa per alcune persone.

Our most responsive display ever! Find out how our 90 Hz Fluid AMOLED display compares to your average smartphone screen. pic.twitter.com/LiyPmTxKhI — OnePlus (@oneplus) May 14, 2019

Nelle impostazioni è possibile scegliere la frequenza standard per incrementare l’autonomia e in futuro potrebbe essere rilasciato un aggiornamento software che attiva il refresh rate dinamico, ovvero la modifica in tempo reale della frequenza in base al tipo di contenuto mostrato a schermo. OnePlus ha comunicato un elenco di giochi che supportano i 90 Hz. Altri verranno aggiunti in seguito.

Marvel Contest of Champions

Final Fantasy Brave Exvius

Middle Earth: Shadow of War

Vainglory

Warfair

Flippy Knife

Ballz

Groove Coaster 2

Dub Dash

Gear.Club

Hill Climb Racing 2

Pac-Man

Pac-Man Pop!

CATS: Crash Arena

Alto’s Adventure

Boggle With Friends: Word Game

Card Thief

Golf Clash

Gli utenti possono inoltre sfruttare altre funzionalità durante le sessioni di gioco, tra cui la modalità Fnatic che ottimizza CPU, GPU e connettività, e blocca chiamate e notifiche in ingresso. Lo Screen Recorder consente invece di registrare ciò che viene visualizzato sullo schermo. Il OnePlus 7 Pro è disponibile a partire da 709,00 euro.

Galleria di immagini: OnePlus 7 Series, immagini degli smartphone