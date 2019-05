Oculus Quest e Rift S disponibili, i prezzi

Visori per realtà virtuale in offerta

Candido Romano,

Oculus Quest e Oculus Rift S, i due nuovi visori per la realtà virtuale di cui si è parlato recentemente al Facebook F8, sono in spedizione in tutto il mondo. Questi due nuovi prodotti differiscono per alcuni aspetti: Oculus Quest può essere usato da solo e senza cavi, quindi si tratta di una console stand-alone, mentre Oculus Rift S deve essere connesso a un PC per funzionare, sfruttandone la potenza.

A quanto pare i pre ordini hanno superato le aspettative e le promesse sono state mantenute: le spedizioni infatti erano state annunciate in partenza per il 21 maggio. Tutti e due usano la tecnologia Insight, che prevede i sensori all’interno del visore, integrati per il tracciamento inverso della prospettiva. Oculus ha pubblicato anche due video che illustrano in particolare i visori e come fare per configurarli.

In ogni caso tutti e due mappano l’area attorno all’utente e anche la sua posizione. Per quanto riguarda le specifiche, il design di Rift S è di Lenovo e ha una risoluzione più alta del display, con una risoluzione totale di 2560 x 1440 pixel (1280 x 1440 per occhio), ben il 42% in più del predecessore.

La versione Quest rappresenta invece la prima grande rivoluzione in questo campo: un dispositivo che integra tutto al suo interno, dotato di processore Qualcomm Snapdragon 835, display OLED con aggiornamento a 72Hz e 2880 x 1600 di risoluzione totale (1440 x 1600 per occhio). Oculus Quest ha 6DOF (Six Degrees Of Freedom), che permette di avere una maggiore velocità nei movimenti e fluidità mentre si fruisce dei contenuti. Dotato anche di audio posizionale integrato, ma anche di foro per le cuffie con jack da 3.5 millimetri. Insomma una soluzione unica che apre la strada alla realtà virtuale senza fili.

I prezzi: Oculus Rift S costa 449 euro, mentre Oculus Quest costa 449 euro nella versione con 64 GB di memoria interna e 549 euro per quella da 128 GB.