Apple premiata ai Cannes Lions

Marco Grigis,

Apple riceve un importante riconoscimento ai Cannes Lions 2019, il festival dedicato alla creatività e ai professionisti della comunicazione audiovisiva. Il gruppo di Cupertino, infatti, ha ricevuto il premio di “Creative Marketer of The Year” per le sue campagne pubblicitarie. Lo scorso anno, in occasione del lancio di HomePod, la società statunitense aveva ottenuto altri riconoscimenti, ad esempio per l’innovativo spot girato da Spike Jonze con protagonista FKA Twigs.

Apple è stata premiata per il modo innovativo con cui comunica con la propria utenza, grazie a un approccio che porta la creatività al massimo in ogni campagna di marketing. Simon Cook, Managing Director del Cannes Lions, si è complimentato con l’azienda di Cupertino, sottolineando come il premio sia ampiamente meritato:

La comunicazione e il marketing della compagnia mostrano costantemente l’eccellenza creativa. Apple ha creato una cultura capace di guidare strategie di marketing che assicurano i clienti come ambasciatori del marchio.

Tor Myhren, vicepresidente della Marketing Communications di Apple, ha confermato la soddisfazione dell’azienda nel ricevere un riconoscimento così importante:

Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio. Apple ha sempre creduto che le persone creative e appassionate possano cambiare in meglio il mondo. Creiamo strumenti per queste persone, creiamo marketing per queste persone.

Così come già accennato, nel 2018 la società ha vinto l’Entertainment Lion per il suo spot “Welcome Home”, realizzato da Spike Jonze e recitato da FKA Twigs. Lo spot ha rappresentato un successo a livello internazionale, sia per la fotografia che per le innovazioni nella creazione del set: l’artista, infatti, è ripresa mentre balla all’interno di una stanza, capace di modificare le sue dimensioni a ogni passo di danza. A questo si è aggiunto anche il Brand Experience & Activation Lion, per le sessioni “Today At Apple” all’interno degli Apple Store.